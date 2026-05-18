İBB İhalelerinde Usulsüzlük: 11 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada yakalanan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Z.D, E.K, H.Ç, E.K, İ.Y, M.S.K, A.T, M.E, M.Ç, İ.S.K. ile N.B. tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli İ.K. ise sağlık sorunları nedeniyle "konutu terk etmeme" yönünde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 6 ihaledeki iş ve işlemlerin usulsüz olduğu belirlenmişti.

Çalışmaların ardından İstanbul, Kırıklareli ve Trabzon'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, 12 şüphelinin düzenlenen operasyonda yakalandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği bildirilmişti.

Öte yandan, gözaltına alınan isimlerin daire başkanı A.T, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü M.E, Elektronik Sistemler Müdürü H.Ç, tekniker E.K, teknik şartnameyi hazırlayanlar E.K, İ.Y, M.S.K ve N.B, mühendis M.Ç, bir şirketin ortağı Z.D, bir inşaat firmasının yetkilileri İ.K. ile İ.S.K. olduğu öğrenilmişti.