İBB, İstanbullu Çiftçilere Hububat Tohumu Desteğini Sürdürüyor - Son Dakika
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İBB, İstanbullu Çiftçilere Hububat Tohumu Desteğini Sürdürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbullu çiftçilere arpa, yulaf ve ekmeklik buğday tohumu desteği sağlamaya devam ediyor. 2024 yılı için desteklerin iki katına çıkarılması planlanırken, 12 ilçede serada üretim yapan çiftçilere kışlık fideler dağıtılacak.

15.10.2024 12:35  Güncelleme: 13:17
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbullu çiftçilere arpa, yulaf ve ekmeklik buğday tohumu desteğini bu yıl da sürdürüyor. İBB'nin "Hububat Tohum Desteği" ile yaklaşık 80 bin dekar alana tohum ekilecek ve 52-53 bin ton civarında ürün elde edilecek. İBB, ayrıca serada üretim yapan İstanbullu çiftçilere karalahana ve kıvırcık maruldan oluşan kışlık fidelerin dağıtımına da başladı.

İBB, İstanbullu çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak, tarımsal üretimden çekilen çiftçileri tekrar tarıma teşvik etmek ve böylelikle tarımsal alanların betonlaşmasını önlemek amacıyla çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede İstanbullu çiftçiler için ilk kez 2022'de ekmeklik buğday tohumu ile başlamış olduğu "Hububat Tohumu Desteği"ne bu yıl da devam ediyor.

Arpa, yulaf, ekmeklik buğday

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Çiftçilere destekleri iki katına çıkaracağız" vaadiyle 2024 yılında "Hububat Tohumu Desteği" kapsamında arpa, yulaf ve ekmeklik buğday tohumu desteği sağlanması planlandı. İBB, tasarruf tedbirlerini de göz önünde bulundurarak destekten faydalanma limitlerini 4 dekar ile 40 dekar arasında yeniden düzenledi. 30 Temmuz – 9 Ağustos 2024 tarihleri arasında İstanbullu çiftçilerin talepleri toplandı.

Bin 991 ton hububat tohumu desteği

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelinde 382 çiftçi 323 ton arpa, 232 çiftçi 137 ton yulaf, bin 769 çiftçi 1.531 ton ekmeklik buğday tohumu olmak üzere toplam 2 bin 383 çiftçi bin 991 ton hububat tohumu desteği talebinde bulundu. İBB'nin "Hububat Tohum Desteği" ile bu tohumlar yaklaşık 80 bin dekar alana ekilecek ve 52-53 bin ton civarında ürün elde edilecek.

12 ilçede 3,5 milyon kışlık fide dağıtımı

İBB, aynı zamanda serada üretim yapan İstanbullu çiftçilere karalahana ve kıvırcık maruldan oluşan kışlık fidelerin dağıtımına da başladı. 12 ilçede seracılık yapan İstanbullu çiftçilere, yaklaşık 3,5 milyon adet fide dağıtımı gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB, İstanbullu Çiftçilere Hububat Tohumu Desteğini Sürdürüyor - Son Dakika

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