İbb Boğaziçi A.Ş.'ye Yönelik Soruşturmada 33 Tutuklama İstemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbb Boğaziçi A.Ş.'ye Yönelik Soruşturmada 33 Tutuklama İstemi

21.05.2026 16:34  Güncelleme: 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim A.Ş.'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 60 kişiden 33'ü için tutuklama, 27'si için adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

(İSTANBUL) İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik soruşturma kapsamında 3 gün önce gözaltına alınıp bu sabah Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 60 kişiden 33'ü hakkında tutuklama, 27'si hakkında ise adli kontrol uygulanması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında pazartesi sabahı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ne yönelik bir operasyon düzenlenmiş, 57 kişi gözaltına alınmıştı. Daha sonra gözaltına alınanlarla birlikte sayı 60'a çıkarken, Başsavcılıktan yapılan açıklamada şirketin bazı ihalelerinde 'mevzuata aykırılık', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suç gelirlerinin aklanması' iddialarına yer verilmişti.

Gözaltındaki isimler bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Saat 16.00 sıralarında savcılık işlemleri tamamlanan isimlerden 33'ü tutuklama, 27'si ise adli kontrol uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Boğaziçi A.Ş.'ye Yönelik Soruşturmada 33 Tutuklama İstemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi
13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü 13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü
AB ve NATO’dan Rusya’ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz AB ve NATO'dan Rusya'ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz
Fenerbahçe’de Robertson transferinde korkulan oldu Fenerbahçe'de Robertson transferinde korkulan oldu
Malatya’da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada Malatya'da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız

17:29
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor
17:03
Kadir İnanır entübe edildi
Kadir İnanır entübe edildi
16:47
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi
Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
16:40
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
15:59
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: “Saçma sapan haberler“ diyen Tan Taşçı da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: "Saçma sapan haberler" diyen Tan Taşçı da gözaltında
15:45
CHP’de “mutlak butlan“ krizi Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
CHP'de "mutlak butlan" krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 17:35:51. #7.12#
SON DAKİKA: İbb Boğaziçi A.Ş.'ye Yönelik Soruşturmada 33 Tutuklama İstemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.