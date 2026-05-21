İbb Boğaziçi A.Ş.'ye Yönelik Soruşturmada 33 Tutuklama İstemi

(İSTANBUL) İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik soruşturma kapsamında 3 gün önce gözaltına alınıp bu sabah Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 60 kişiden 33'ü hakkında tutuklama, 27'si hakkında ise adli kontrol uygulanması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında pazartesi sabahı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ne yönelik bir operasyon düzenlenmiş, 57 kişi gözaltına alınmıştı. Daha sonra gözaltına alınanlarla birlikte sayı 60'a çıkarken, Başsavcılıktan yapılan açıklamada şirketin bazı ihalelerinde 'mevzuata aykırılık', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suç gelirlerinin aklanması' iddialarına yer verilmişti.

Gözaltındaki isimler bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Saat 16.00 sıralarında savcılık işlemleri tamamlanan isimlerden 33'ü tutuklama, 27'si ise adli kontrol uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.