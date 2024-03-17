İBB Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi\'nin 1. Etabı Hizmete Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi'nin 1. etabı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Kabataş İskelesi'nde yapılan törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, muhteşem bir şehirde yaşadıklarını söyledi.
İstanbul'daki 16 milyon insana hak ettiği hizmeti vermenin, bu şehrin varlığını ve birliğini korumanın, düzenini sağlamanın boynunun borcu olduğunu belirten İmamoğlu, "Bu nedenle bizi bu göreve layık gördüğünüz günden bu yana elimizden geleni yalnız bu şehrin belediye başkanı değil muhafızı olma duygusuyla ve sorumluluğuyla yapıyoruz." dedi.
Katıldığı bir televizyon programında vaatleri hakkında sorulan sorulara verdiği "hatırlamıyorum" şeklindeki yanıtı anımsatan İmamoğlu, "Üç gündür bunun üzerinde tepiniyorlar. Çok da eğlenceli açıkçası. Onlar zannediyor ki İmamoğlu kızıyor. Vallahi hiç kızmıyorum. Onlara bakıp hem çok mutlu oluyorum hem de eğleniyorum. Beş yıllık icraatlarımızı eleştiremeyenlerin 'Hatırlamadım dedi' diye zıp zıp zıplamalarıyla gülmekten kırılıyorum." diye konuştu.
İmamoğlu, Kabataş'ta açılışı yapılan projeyle, bölgeye gelen otobüslerin yer altındaki otoparka alınıp yolcularını indireceğini, merkezin günlük yaklaşık 70 bin kişiyi karşılayan kapasitesiyle deniz trafiğini de düzenleyeceğini dile getirdi.
"Yalnızca kara değil aynı zamanda deniz yollarının da projeye entegre olmasını sağlayacağız" ifadesini kullanan İmamoğlu, İstanbul için çok büyük ve kucaklayıcı çözümlerinin olduğunu kaydetti.
Ekrem İmamoğlu, partisinin Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney ve Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat'ı sahneye davet edip Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi'nin 1. etabının açılışını yaptı.
Üsküdar'daki çevre düzenleme projeleri
İBB Belediye Başkanı İmamoğlu, Kabataş'tan deniz taksiyle geçtiği Üsküdar'da, Salacak Sahili ile Hakimiyeti Milliye ve Selmanı Pak caddelerinin çevre düzenleme çalışmalarının sona ermesi dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.
İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Üsküdar'da altyapı sorunlarını çözdüklerini, bu sayede artık ilçenin yağmura teslim olmadığını ve suların İstanbul Boğazı'na gittiğini vurguladı.
Salacak'ın, İstanbul ve dünyanın en güzel manzarasına sahip bir yeri olduğunu belirten İmamoğlu, bölgenin yıllarca imar izni ve kaçak yapılarla işgal edildiğini ifade etti.
Projeyi 4 aydan kısa bir sürede tamamladıklarını kaydeden İmamoğlu, "Denize çaktığımız çelik kazıklarla sahili güçlendirdik. Doğal taş ve bitkisel peyzajla burayı kimlikli, keyifli, huzurlu bir buluşma noktasına dönüştürdük. Çok şık bir seyir alanı haline geldi." dedi.
Ekrem İmamoğlu, Hakimiyeti Milliye ve Selmanı Pak caddeleri ile daha önce hizmete açılan Mimar Sinan Meydanı'nın, Üsküdar'a hayırlı olmasını diledi.
Konuşması sırasında sahneye gelen çocuklarla ilgilenen İmamoğlu, CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş'a yerel seçimlerde destek istedi.
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