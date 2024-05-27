İBB, Kadıköy Cemil Topuzlu Caddesi\'nde hasta ağaçları yeniliyor

Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kadıköy Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde bulunan hasta ağaçların yerine yenilerini dikecek. Devrilme riski bulunan ve tedavisi mümkün olmayan mevcut ağaçlar, Orman Genel Müdürlüğü'nün verdiği izinler doğrultusunda alandan uzaklaştırılacak.

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'nca Kadıköy ilçesindeki Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde bulunan ağaçların hastalandığı tespit edildi. Kök, gövde ve tepe tacı incelenen 19 adet meşe ağacında, yıllar içerisinde oluşmuş kök ve gövde çürüklüğü görüldü. Devrilme riski bulunan ve tedavisi mümkün olmayan 19 Meşe ağacı, Orman Genel Müdürlüğü'nün verdiği izin doğrultusunda alandan uzaklaştırılacak. Kaldırılan ağaçların yerine caddeye 19 Dışbudak ağacı dikimi yapılacak.