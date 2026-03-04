İBB, Kadınlar Günü'nde Eşitlik Planı'nı Tanıttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Esenler'de program düzenledi.

Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen program kapsamında, İBB'nin 2026-2029 dönemini kapsayan "Yerel Eşitlik Planı"nın tanıtımı da yapıldı.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, programda yaptığı konuşmada, bir öğrencinin bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren öğretmen Fatma Nur Çelik ve küçük kızı Hifa ile hayatını kaybeden Fatmanur Çelik'i anarken büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Aslan, dün İstanbul'dan Konya'ya bir cenaze değil, bir can parçasını gönderdiklerini dile getirdi.

Kadınların kimseye muhtaç olmadan yaşaması için var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Aslan, "Bizi, kız çocuklarını, erkek çocuklarını yetiştiren, bu memleketi yöneten Cumhurbaşkanımızı ve seçilmiş belediye başkanımızı yetiştiren kadınlardır. Dolayısıyla adalet olduğunda, eğer bir taraf seçmek durumundaysak, kanunu ve adaleti seçerken kadından yana pozitif ayrımcılık yapmak gerekliliğini buradan tüm vekillerimize ve bakanlarımıza ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Aslan, "Kadınlar olmazsa, onların şefkat duygularını erkekler alamazsa, yürekleri yufka olamaz ve acıma duygularını kaybederler. Mutlaka bu cinayetlere son vermek durumundayız ve kadınların yanında olmak zorundayız." dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, 2019'da yüzde 10 olan kadın yönetici oranının bugün yüzde 30'a ulaştığını belirtti.

İstanbul tarihinde ilk kez kadın otobüs şoförlerinin, kaptanların ve itfaiyecilerin sahada görev aldığını hatırlatan Akçabay, bu değişimin liyakat esaslı politikaların sonucu olduğunu ifade etti.

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nazlı Enif Yavuz Dipşar da, Yerel Eşitlik Planı'nın sadece bir politika belgesi değil, bir taahhüt olduğunu dile getirdi.

Dipşar, yeni planın eğitimden sağlığa, ekonomik güçlenmeden güvenli kentsel mekana kadar hayatın her alanına dokunan 9 tema ve 31 hedeften oluştuğunu anlattı.

Program, Türkiye tarihine yön veren 15 öncü kadının silüetlerinin yer aldığı serginin gezilmesiyle sona erdi.