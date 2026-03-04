İBB, Kadınlar Günü'nde Eşitlik Planı'nı Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İBB, Kadınlar Günü'nde Eşitlik Planı'nı Tanıttı

04.03.2026 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB, 8 Mart'ta kadın haklarına yönelik yeni eşitlik planını tanıttı, kadınların önemi vurgulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Esenler'de program düzenledi.

Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen program kapsamında, İBB'nin 2026-2029 dönemini kapsayan "Yerel Eşitlik Planı"nın tanıtımı da yapıldı.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, programda yaptığı konuşmada, bir öğrencinin bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren öğretmen Fatma Nur Çelik ve küçük kızı Hifa ile hayatını kaybeden Fatmanur Çelik'i anarken büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Aslan, dün İstanbul'dan Konya'ya bir cenaze değil, bir can parçasını gönderdiklerini dile getirdi.

Kadınların kimseye muhtaç olmadan yaşaması için var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Aslan, "Bizi, kız çocuklarını, erkek çocuklarını yetiştiren, bu memleketi yöneten Cumhurbaşkanımızı ve seçilmiş belediye başkanımızı yetiştiren kadınlardır. Dolayısıyla adalet olduğunda, eğer bir taraf seçmek durumundaysak, kanunu ve adaleti seçerken kadından yana pozitif ayrımcılık yapmak gerekliliğini buradan tüm vekillerimize ve bakanlarımıza ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Aslan, "Kadınlar olmazsa, onların şefkat duygularını erkekler alamazsa, yürekleri yufka olamaz ve acıma duygularını kaybederler. Mutlaka bu cinayetlere son vermek durumundayız ve kadınların yanında olmak zorundayız." dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, 2019'da yüzde 10 olan kadın yönetici oranının bugün yüzde 30'a ulaştığını belirtti.

İstanbul tarihinde ilk kez kadın otobüs şoförlerinin, kaptanların ve itfaiyecilerin sahada görev aldığını hatırlatan Akçabay, bu değişimin liyakat esaslı politikaların sonucu olduğunu ifade etti.

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nazlı Enif Yavuz Dipşar da, Yerel Eşitlik Planı'nın sadece bir politika belgesi değil, bir taahhüt olduğunu dile getirdi.

Dipşar, yeni planın eğitimden sağlığa, ekonomik güçlenmeden güvenli kentsel mekana kadar hayatın her alanına dokunan 9 tema ve 31 hedeften oluştuğunu anlattı.

Program, Türkiye tarihine yön veren 15 öncü kadının silüetlerinin yer aldığı serginin gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kadınlar Günü, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB, Kadınlar Günü'nde Eşitlik Planı'nı Tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı
BM’den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli BM'den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli
İran’ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: SampT bataryası gönderiyorlar İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar
13 yıl geçti ancak unutamamış Vidal’den Galatasaray itirafı 13 yıl geçti ancak unutamamış! Vidal'den Galatasaray itirafı
Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf
“3 Körfez ülkesi İran’a saldırılara katılıyor“ iddiası "3 Körfez ülkesi İran'a saldırılara katılıyor" iddiası

18:27
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı
18:16
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
17:54
Ne olacak bu işin sonu Dünya Kupası’nda İran krizi
Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda İran krizi
17:45
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
16:51
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 18:33:12. #.0.5#
SON DAKİKA: İBB, Kadınlar Günü'nde Eşitlik Planı'nı Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.