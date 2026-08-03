İBB: Kamu Kaynaklarını Koruyacağız - Son Dakika
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İBB: Kamu Kaynaklarını Koruyacağız

İBB: Kamu Kaynaklarını Koruyacağız
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Nuri Aslan, emsal transferine dair iddialara yanıt vererek kamu kaynaklarını koruma taahhüdünde bulundu.

Aslan, Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında düzenlenen basın toplantısında, son günlerde tartışılan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün, "50 bin Tuzlalının evinin yıkılma riskinde kaldığı süreçle ilgili fikir ayrılığı yaşadıkları İBB'nin emsal transferini engellediği" yönündeki sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ASIL MESELE EMSAL TRANSFERİ"

Bugün tartışılması gereken meselenin, bir kişinin nereye gittiği olmadığını ifade eden Aslan, asıl meselenin, yıllar boyunca uygulanan emsal transferi işlemlerine ilişkin ortaya çıkan çok ciddi iddialar olduğunu kaydetti.

Tuzla'dan gelen 1025 parsele ilişkin imar değişikliği teklifinin hem Meclis'e hem de Teftiş Kurulu'na sevk edildiğini dile getiren Aslan, yapılan incelemelerde geçmişte aynı imar hakkının mükerrer olarak defalarca kullanıldığının ve yaklaşık 520 bin metrekarelik ilave yapılaşma hakkının tartışmalı işlemlerle oluşturulduğunun tespit edildiğini savundu.

"1025 PARSELİN 884'Ü USULE AYKIRI"

Teftiş Kurulu raporuna değinen Aslan, "Normal şartlarda bir kez kullanılabilecek bir imar hakkının, tek bir örnekte tam 185 kez farklı parsellere aktarıldığı tespit edilmiş. İncelenen 1025 parselin 884'ünde usule aykırı eksik evrak bulundu." iddiasında bulundu.

Hazırlanan teftiş raporunun adli ve idari süreçlerinin başlatılması amacıyla 12 Haziran 2026'da ilgili bakanlıklara, Başsavcılığa ve Tuzla Belediyesine eş zamanlı olarak gönderildiğini açıklayan Aslan, konunun siyasi bir yönü bulunmadığını, sürecin farklı bahanelerle çarpıtılmaması gerektiğini söyledi.

"MESELE KAMU YARARI"

Aslan, "Mesele yatırım meselesi değildir, siyaset meselesi de değildir. Mesele kanundur, hukuktur, kamu yararıdır. Kim görevde olursa olsun, hangi siyasi tercih yapılırsa yapılsın, kamu kaynaklarını koruma sorumluluğumuzdan da kanunun gereğini yerine getirme kararlılığımızdan da asla geri adım atmayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB: Kamu Kaynaklarını Koruyacağız - Son Dakika

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