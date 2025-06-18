İBB Kariyer Fuarları ile İş Arayanlar ve İşverenler Buluşuyor - Son Dakika
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İBB Kariyer Fuarları ile İş Arayanlar ve İşverenler Buluşuyor

18.06.2025 18:05
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 19 ve 24 Haziran tarihlerinde düzenleyeceği kariyer fuarlarıyla iş arayanları özel sektör firmalarıyla buluşturacak. Fuarlar, istihdam sorunu için önemli fırsatlar sunuyor.

(İSTANBUL) - İş arayanlarla işverenleri bir araya getiren ve bugüne kadar 250 binden fazla kişinin istihdama katılmasına katkı sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bölgesel İstihdam Ofisleri'nin ilçe belediyeleri ile ortaklaşa düzenlediği kariyer fuarları devam ediyor. İstanbul'un tüm ilçelerini gezen kariyer fuarları bir haftada iki farklı ilçede iş arayanlar ile buluşacak. İlçe kariyer fuarları, 19 Haziran'da Beyoğlu'nda, 24 Haziran'da Beykoz'da olacak. Fuarlarda iş arayanlar hem özel sektördeki iş fırsatlarıyla buluşacak hem de çeşitli eğitimler katılabilecek.

2019 yılında faaliyetlerine başlayan Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO), İstanbul'un 39 ilçesini kapsayacak şekilde 31 ofis ve 2 mobil istihdam aracı, 21 bin 500'den fazla iş veren üyeliği, bir milyon 385 binden fazla özgeçmiş ile iş arayan İstanbulluların işsizlik soruna çözüm üretmeye devam ediyor.

Kariyer fuarlarının ilki, Beyoğlu Belediyesi işbirliğiyle 19 Haziran 2025 Perşembe günü, saat 10.00-16.00 arasında, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda düzenlenecek.

Fuara farklı sektörlerde faaliyet gösteren 24 özel sektör firması katılacak, 200'e yakın pozisyon için toplam 300'ün üzerinde iş gücü talebi iş arayanlar ile buluşacak.

Fuarların ikincisi ise 24 Haziran 2025 Salı günü, saat 10.00-16.00 arasında Beykoz Belediye Binası önünde yapılacak. 17 özel sektör firmasının katılacağı fuarda farklı sektörlerden 100'e yakın pozisyon için toplam 200'ün üzerinde iş gücü imkanı adaylarla paylaşılacak.

İlçe bazlı kariyer fuarları iş arayan vatandaşları doğrudan işverenlerle buluşturarak, bölgesel iş gücünün ekonomik hayata katılımını hızlandırmayı amaçlıyor. Fuara katılan iş arayanlar için hem bir kariyer fırsatı hem de sektörel bilgilere erişim imkanı sunuluyor.

Katılımcılar, firma temsilcileriyle birebir görüşmeler yapabiliyor, açık pozisyonlara başvuru sürecini doğrudan başlatabiliyor ve kariyer danışmanlığı hizmetlerinden yararlanabiliyor. İstanbul genelinde iş gücü piyasasını güçlendirmeyi hedefleyen ve sosyal belediyecilik anlayışının etkin bir örneği olan İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri'ne fiziki ofislerin yanında İstanbul Senin, İş Ara İş Bul uygulaması ve 444 8 333 numaralı telefondan ulaşmak mümkün.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Kariyer Fuarları ile İş Arayanlar ve İşverenler Buluşuyor - Son Dakika

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