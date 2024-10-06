İBB Kısa Mola Merkezleri ile Çocuklara Eğlenceli Oyun Grupları Sunuyor

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(İSTANBUL)- İBB Yuvam İstanbul, daha çok çocuğa erişebilmek için Kısa Mola Merkezlerini hayata geçiriyor. Merkezlerde, 4-6 yaş arası çocuklara 2'şer saatlik öğretici oyun grupları düzenlenecek. Kısa Mola Merkezlerine başvurular, 7-11 Ekim arasında İstanbul Senin Uygulaması ile ilgili merkezden yapılabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 3-6 yaş arası çocuklara okul öncesi eğitim imkanı sunduğu Yuvamız İstanbul, Kısa Mola Merkezlerini hayata geçiriyor. Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi ve herhangi bir kurumdan kreş hizmetine ulaşamayan 4-6 yaş arasındaki çocuklar için 2'şer saatlik oyun grupları düzenlenecek.

Çocuklar oyuna, aileler molaya

Yuvamız İstanbul öğretmenleri tarafından düzenlenecek oyunlar sayesinde çocukların zihinsel, fiziksel ve beceri odaklı gelişimlerine destek verilmesi amaçlanıyor. Kısa molalar sayesinde ise aileler kendilerine zaman ayırabilme fırsatını yakalayabilecek.

Kısa Mola Merkezleri ilk etapta; Ümraniye Aşağıdudullu, Esenyurt Sultaniye, Eyüpsultan Akşemsettin, Fatih İskenderpaşa, Pendik Çamlık, Çekmeköy Hamidiye olmak üzere 6 merkezde hayata geçiyor. Merkezlerin sayısının artırılması için çalışmalar devam ediyor.

Kısa Mola Merkezlerine başvurular, 7-11 Ekim tarihleri arasında İstanbul Senin uygulaması ile ilgili merkezler üzerinden yapılabilecek.