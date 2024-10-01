İBB Kültür Ekim Ayında Ücretsiz Etkinlikler Düzenliyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür), ekim ayında ünlü müzisyenleri sanatseverlerle buluşturacak.

İBB Kültür'den yapılan açıklamaya göre, 14 ilçede bulunan kültür merkezlerinde çocuklar ve yetişkinler için ücretsiz konserlerin yanı sıra tiyatro oyunları, film gösterimleri ve atölyeler de düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Kültür Dairesi Başkanı T. Volkan Aslan, kültürel etkinliklerin yıl boyunca devam ettiğini belirterek, "Kültür merkezlerimizde hem çocukları hem de yetişkinleri tiyatro, konser ve sinemayla buluşturan kapsamlı programlar hazırlıyoruz. Hazırlıkları aylar süren bu programlarda önemli olan, İstanbulluların nitelikli kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşmasını sağlamak. Yeni sezonu büyük bir özlemle açıyor ve İstanbulluları İBB Kültür'ün merkezlerine, restore edilmiş yeni mekanlarına bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İBB Kültür tarafından düzenlenecek konserlerden bazıları şöyle:

3 Ekim'de Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde Niyazi Koyuncu, Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde Gece Yolcuları, 10 Ekim'de Çengelköy Kültür ve Yaşam Merkezi'nde Melis Danişmend, 16 Ekim'de Bahçelievler Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde Koliva, Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde Ufuk Beydemir, 17 Ekim'de Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde Ezginin Günlüğü, 23 Ekim'de Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde TNK, 24 Ekim'de Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde Bahadır Tatlıöz, 31 Ekim'de ise Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde Mikail Aslan sahne alacak.

İBB Kültür'ün etkinlik programına İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.