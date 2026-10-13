İBB Meclis Üyesi Demir, fon krizinde 'Yarıştırılacak bir yanlışımız da yok' dedi - Son Dakika
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İBB Meclis Üyesi Demir, fon krizinde 'Yarıştırılacak bir yanlışımız da yok' dedi

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İBB Meclis Üyesi Demir, fon krizinde \'Yarıştırılacak bir yanlışımız da yok\' dedi
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İBB Meclis Üyesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı CHP'li Ahmet Oğuz Demir, meclisin ekim ayı oturumunda fon kriziyle ilgili konuştu. Demir, 'Gündem fon krizi ise kusura bakmayın, biz bu yanlışın ortağı değiliz, yarıştırılacak bir yanlışımız da yok' dedi.

Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Üyesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı CHP'li Ahmet Oğuz Demir, "Gündem fon krizi ise kusura bakmayın. Hiç öyle 'ama siz de şöyle davranın, yanlışları yarıştırmayın' gibi sözlere gitmeyin. Biz bu yanlışın ortağı değiliz. Yarıştırılacak bir yanlışımız da yok" dedi.

İBB Meclisi ekim ayı oturumlarının 2'inci birleşimi Saraçhane'deki başkanlık binasında meclis 2. Başkan Vekili Gencay Özcan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalarda söz alan İBB Meclis Üyesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı CHP'li Ahmet Oğuz Demir, fon krizi ile ilgili konuştu.

Özdemir konuşmasının satır başları şöyle:

"Siyasetçi bir ortak zemin yaratmak zorundadır"

"Ülkemizin zor zamanlardan geçtiği, ekonomi başta olmak üzere birçok konuda patinaj yaptığı bir dönemden geçiyoruz. Her alanda ayrışmanın derinleştiği bir sistemin içinde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Böyle dönemlerde toplumlar, siyasete bakar. Siyasetin çizdiği yola bakar. Siyasetçi ise bu dönemlerde bir ortak zemin yaratmak, topluma umut vermek zorundadır. Siyaset sorunların çözümüne temsil ettiği kitleleri de katmak zorundadır.

"Topluma umudu süslü cümlelerle veremeyiz"

Topluma umudu süslü, güzel cümlelerle veremeyiz. Topluma umudu büyük büyük, ezber sözlerle, hamasetle veremeyiz. Doğru zamanda, doğru adımları atarak verebiliriz. Amaçları ortaklaştırarak, sorunları zamanında tespit edip büyümeden çözerek ve dertleri ortaklaştırarak verebiliriz. Bunu da attığımız adımlarla gösterdiğimizde, siyaseti doğru konumlandırmış oluruz.

"Sorumluluğu üstlenmiş gibi yapıp rakibe yüklenmek"

Dün burada Ak Parti'nin son yaşadığımız fon skandalına ilişkin yaklaşımını bir kez de Grup Sözcüsü'nden dinledik. Siyasette ahlaktan, temiz siyasetten, kamu kaynaklarının korunmasından söz edildi. Hatta zor zamanlarda siyasetçinin önünde üç yol bulunduğu söylendi. Birincisi meseleyi geçiştirmek, ikincisi rakibe yüklenmek, üçüncüsü ise önce kendine dönerek sorumluluğunu üstlenmek. Güzel bir yaklaşım. Ama dün gördüm ki bir de dördüncü yol varmış. O dördüncü yol ise; kendine dönerek sorumluluğu üstlenmiş gibi yapıp, rakibe yüklenmekmiş.

"Yarıştırılacak bir yanlışımız yok"

Ama en sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Gündem fon krizi ise kusura bakmayın! Hiç öyle 'ama siz de şöyle davranın, yanlışları yarıştırmayın' gibi sözlere gitmeyin. Biz bu yanlışın ortağı değiliz. Yarıştırılacak bir yanlışımız da yok! Büyük bir travma var şu an. Bir musibet bin nasihate bedel derler büyüklerimiz."

Kaynak: ANKA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiCumhuriyet Halk PartisiOğuz DemirFon kriziPolitikaGüncelSon Dakika

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