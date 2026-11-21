(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde 2027 yılı bütçesi, 133 meclis üyesinin oyuyla kabul edildi. Oylamada 102 üye ise ret oyu kullandı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, bütçenin 565 milyar lira, İSKİ ve İETT dahil konsolide bütçenin 821 milyar lira olduğunu açıkladı.

İBB Meclisi'nde 2027 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı. Oylama sonrası açıklamalarda bulunan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "2027 mali bütçe tasarı sonuçlarını okuyorum. Kabul 133, ret 102. Hayırlı olsun arkadaşlar" dedi.

"BU BÜTÇE EMEKÇİNİN, AİLENİN, EMEKLİNİN BÜTÇESİDİR"

2027 yılı İBB bütçesini 565 milyar lira, İSKİ ve İETT dahil konsolide bütçesini ise 821 milyar lira olarak sunan Aslan konuşmasında bütçenin yalnızca gelir ve gider bütçesi olmadığını vurguladı, "Bu bütçe; sabah işe giden emekçinin, evladını okutan ailenin, ay sonunu getirmeye çalışan emeklinin bütçesidir. Tam da bu yüzden, geride bıraktığımız 7,5 yılda ulaşımdan sosyal desteklere, kentsel dönüşümden çevreye kadar bütçemizin her kuruşunu halkımız için kullandık" ifadelerini kullandı.

Aslan, Çarşamba ve perşembe günleri İETT ve İSKİ bütçelerinin de onaylandığını hatırlatarak, "Milletin bütçesini onayladınız. Bunun için tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"İSTANBUL'UN HER KURUŞUNU İSTANBULLULAR İÇİN KULLANACAĞIZ"

Oylama sonrası konuşmasında birlik ve hizmet vurgusu yapan Aslan, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyemizin 2027 yılı bütçe görüşmelerini tamamladık. Görüşleriyle katkı sunan bütün meclis üyelerimize ve bütçenin hazırlanmasında emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi görevimiz bugün aldığımız kararları yıl boyunca adım adım hayata geçirmek. İstanbul'un her kuruşunu İstanbullular için kullanma sorumluluğuyla çalışacağız. Bugün burada ortaya koyduğumuz hedefleri hemşehrilerimizin günlük hayatına dokunan hizmetlere dönüştüreceğiz. Biz Cumhuriyetin çocuklarıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyeti İstanbul'un her mahallesinde fırsat eşitliğini büyüterek yaşatacağız. Bu şehrin her çocuğu eşit imkanlarla büyüsün, her genci geleceğe umutla baksın diye çalışmaya devam edeceğiz. 2027 bütçemiz İstanbul'umuza, ülkemize hayırlı olsun."