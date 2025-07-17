İBB Meclisi'nde Sosyal Yardım Harcamaları İçin Soru Önergesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, 2019-2025 döneminde yapılan sosyal yardım harcamalarına ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Adem Yıldız, İBB'nin 2019 seçimlerinden sonra kamuoyuna "Paylaşan İstanbul" vizyonuyla yürüttüğü sosyal yardım politikasının Halk Süt, Kent Lokantası, Sosyal Destek Kartı ile çocuk gelişim merkezi ve benzeri uygulamalarla desteklendiğini söyledi.

İBB yönetiminin 2019'dan bu yana sosyal yardımları 6 kat artırdığını iddia ettiğini belirten Yıldız, "Ancak bu artışların hangi kalemlerde, hangi yıllarda, hangi ilçelere ve hangi ihtiyaç gruplarına göre gerçekleştiği konusunda kamuoyuna açıklanmış somut ve denetlenebilir bir veri bulunmamaktadır." dedi.

Adem Yıldız, "2019-2025 döneminde 'Paylaşan İstanbul' kapsamında yapılan toplam sosyal yardım harcaması nedir?" sorusunu yönelterek, şöyle devam etti:

"Bu harcamaların yıllara göre İBB bütçesine oranı nedir? Aynı dönemde Halk Süt projesi kapsamında kaç litre süt kimlere dağıtıldı, toplam maliyeti ne oldu? Kent Lokantalarına yapılan toplam yatırım tutarı ve yıllık işletme gideri nedir? Toplamda kaç öğün yemek servis edilmiştir? Kaç yeni çocuk gelişim merkezi açılmıştır, kaç çocuk faydalandı ve toplam harcama nedir? Sosyal destek kartı, nakdi yardım, gıda kolisi, kira desteği gibi sosyal yardımlardan kaç hane yararlandı, toplam maliyeti ne kadardır? Sosyal yardım hizmetlerinin ilçelere göre dağılımı nedir, siyasi ya da demografik tercihler gözetilmiş midir? 2019-2025 döneminde sosyal yardımlar için yapılan ihalelerin kaçı doğrudan temin ya da pazarlık usulüyle yapılmıştır, kaç farklı firmaya verilmiştir? Sosyal yardımlar için ayrılan bütçe ile reklam ve tanıtım harcamaları kıyaslandığında yıllara göre hangisi daha fazladır?"

İBB'nin Üreten İstanbul çalışmalarına ilişkin soru önergesi

MHP'li Meclis Üyesi Sultan Aşkın da İBB'nin Üreten İstanbul çalışmalarına ilişkin soru önergesi verdi.

"2019-2025 yılları arasında 'Üreten İstanbul' başlığı kapsamında üretim, tarım, istihdam, girişimcilik, turizm, yaygın eğitim ve sağlıklı gıda projeleri için toplamda ne kadar bütçe ayrılmıştır? Bu harcama, İBB toplam bütçesinin yüzde kaçını oluşturmaktadır?" ifadelerini kullanan Aşkın, soru önergesinde şunları kaydetti:

"Bu harcama, İBB toplam bütçesinin yüzde kaçını oluşturmaktadır? Bu başlık altında yapılan harcamalar kapsamında kaç farklı proje yürütülmüş, bunlardan kaçı tamamlanmış, kaçı devam etmekte ya da iptal edilmiştir? Üretim ve girişimcilik başlığı altında kurulan kooperatifler, girişim destek merkezleri, üretici pazarları veya kuluçka merkezlerinin sayısı nedir? Bu merkezlere sağlanan toplam kamu kaynağı ne kadardır? 2019 sonrası İBB tarafından yürütülen tanıtım kampanyaları, festival organizasyonları ve altyapı yatırımları nelerdir? Bu alanda toplam kamu harcaması ne kadardır ve bu yatırımların kent turizmine yansıması ölçülmüş müdür? Yukarıdaki tüm başlıklar altında gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarının kaçı açık ihale yoluyla kaçı doğrudan temin ya da pazarlık usulüyle yapılmıştır? Toplamda kaç farklı yüklenici firmayla çalışılmıştır?"

Soru önergelerinin başkanlık makamına havalesi oy birliğiyle kabul edildi.