İBB Meclisi Taşınmaz Satışına Onay Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB Meclisi Taşınmaz Satışına Onay Verdi

İBB Meclisi Taşınmaz Satışına Onay Verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendine ait parsel ve hisselerin satışında onay aldı.

13.11.2024 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, farklı ilçelerdeki mülkiyeti belediyeye ait bazı parsel ve hisselerin satışına onay verdi.
İBB Meclisi kasım ayı toplantıları ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Mecliste, Emlak Müdürlüğünün teklifiyle Kağıthane, Pendik, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Eyüpsultan, Fatih, Kadıköy, Kartal, Sancaktepe, Sultangazi ve Zeytinburnu'nda mülkiyeti İBB'ye ait parsel ve hisselerin satışı için onay istendi.
Satış taleplerine oy birliğiyle onay verildi.
Başakşehir, Eyüpsultan ve Pendik'teki bazı taşınmazların satışına ilişkin gündem maddesinin ise müdürlüğüne iadesine karar verildi.
Kağıthane, Kartal, Pendik, Sarıyer ve Şişli'deki bazı parsel ve hisseler için imar barışına göre yapı sahiplerine doğrudan satış yetkisi verilmesi kararlaştırıldı.
Pendik'teki başka bir taşınmazın satışına ise AK Parti'li meclis üyeleri şerh düştü. Şerhte, "Taşınmazda bulunan binaların hak sahipleri tapuda şerh edilmiş olup, tapuda şerh edilen hak sahibinin mağduriyetine sebebiyet verecek karara katılmıyoruz." ifadesine yer verildi.
AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammed Kaynar, taşınmaz satışıyla ilgili yaptığı konuşmada, "Böyle karambole getirerek İstanbul'un neyi var neyi yok satıyorsunuz. Onu afişe edeceğim şimdi. 2019-2024 döneminde Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un 3 milyon 294 bin 821 metrekare taşınmazını sattı. Bugün diğer satış dosyalarıyla birlikte 33 bin 519 metrekare taşınmaz satılıyor. Bu Meclis karar veriyor. Böyle bağırarak, çağırarak bunları örtemezsiniz. Bu taşınmazlar neden satılıyor? Paris'teki o eğlenceler, şenlikler, demlenmeler için satılıyor." dedi.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, istanbul, Belediye, Politika, Güncel, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Meclisi Taşınmaz Satışına Onay Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:10 Zonguldak’ta erkek dehşeti: Eski sevgilisi ve kardeşini sokak ortasında bıçakladı Zonguldak'ta erkek dehşeti: Eski sevgilisi ve kardeşini sokak ortasında bıçakladı
18:49 Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı
18:13 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
09:20 Filistin’e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor Filistin'e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor
09:02 Alman devi Türkiye’de faiz indirimi için net tarih verdi Alman devi Türkiye'de faiz indirimi için net tarih verdi
08:56 Kılıçlarıyla yemin eden teğmenler için karar günü belli oldu Kılıçlarıyla yemin eden teğmenler için karar günü belli oldu
08:30 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ’’100 bin TL aldı’’ iddiası Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ''100 bin TL aldı'' iddiası
08:03 Bakan Güler: 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir Bakan Güler: 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir
08:01 Komşuda başlayan kar yağışı bize de geliyor Komşuda başlayan kar yağışı bize de geliyor
07:52 Dizisinin fragmanı erotik bulunup yasaklanan Hadise yine çok cesur Dizisinin fragmanı erotik bulunup yasaklanan Hadise yine çok cesur
07:50 Süper Lig’de 2 kupa kazanan kulüp maçlara çıkamaz hale geldi Süper Lig'de 2 kupa kazanan kulüp maçlara çıkamaz hale geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 20:11:06. #1.12#
SON DAKİKA: İBB Meclisi Taşınmaz Satışına Onay Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.