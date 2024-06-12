İBB Meclisinde bazı tahsis kararları görüşüldü - Son Dakika
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İBB Meclisinde bazı tahsis kararları görüşüldü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde bazı tahsis kararları görüşüldü.

12.06.2024 22:02
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde bazı tahsis kararları görüşüldü.

İBB Meclisi haziran ayı üçüncü birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, bazı tahsis maddeleri görüşüldü.

İBB mülkiyetinde olan ve Maltepe Belediyesinin kullandığı alanın tahsisinin 5 yıl süreyle uzatılmasına karar verildi.

Beylikdüzü Osmanlı Parkı Bahçesi'nin plan fonksiyonuna uygun kullanılması, güvenliğinin ve tüm üstyapı ile altyapı bakımlarının Beylikdüzü Belediyesi tarafından sağlanması koşuluyla ilçe belediyesine 25 yıl süreyle bedelsiz tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

Küçükçekmece Nurettin Şen Parkı'ndaki otoparkın eksi 3'üncü katı, zabıta birim araçları ile personel araçlarının otopark hizmetinden yararlanması amacıyla Küçükçekmece Belediye Başkanlığına 5 yıl süreyle bedelsiz tahsis edildi.

Gaziosmanpaşa'da inşa edilen yapıda pazar alanı olarak ayrılan kısmın, pazarın kurulduğu ve kurulacağı günlerde "pazar alanı" olarak kullanılmak üzere 5 yıl süreyle bedelsiz olarak Gaziosmanpaşa Belediyesine tahsisi onaylandı.

İBB'nin yaptırdığı Bayrampaşa Şehit Kamil Balkan Camisi'nin, Bayrampaşa İlçe Müftülüğüne 5 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsisi yapıldı.

Fatih Belediyesi ve Fatih Kültür Merkezi Kompleksindeki C Blok kısmının belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 yıl süreyle bedelsiz olarak yeniden Fatih Belediye Başkanlığına tahsisi kararlaştırıldı.

Beyoğlu'ndaki Şişhane Yeraltı Geçidi'nde bulunan 15 dükkan ve tuvaletlerin belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 yıl süreyle bedelsiz olarak Beyoğlu Belediye Başkanlığına tahsisi kabul edildi.

İBB tarafından Sancaktepe Belediyesine 10 yıl süreyle bedelsiz verilen kurban kesim yerinin tahsisinin iptali, AK Parti'li üyelerin "hayır" oyuna rağmen oy çokluğuyla kararlaştırıldı.

İBB tarafından Beyoğlu'nda Türk Hava Kurumuna 25 yıl süreyle verilen, içinde Açık Hava Müzesi ve eğitim alanları bulunan yerin tahsisi, AK Parti'nin "hayır" oyuna rağmen oy çokluguyla iptal edildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

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