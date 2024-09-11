Pendik'teki İETT Kazası Mecliste Ele Alındı - Son Dakika
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Pendik'teki İETT Kazası Mecliste Ele Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Pendik'te İETT otobüsünün çarpması sonucu yıkılan binaya ilişkin soru önergesi verildi. Soru önergesinde, binanın yeniden inşası, mağdur ailelere yapılan yardımlar ve İBB'nin kampanya tercihi gibi konular ele alındı.

11.09.2024 18:48
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Pendik'te İETT otobüsünün çarpması nedeniyle yıkılan binaya ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi eylül ayı ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Yunus Emre Özbek, 7 Ağustos'ta Pendik'te İETT otobüsün karıştığı kaza sonucunda 6 vatandaşın yaralandığını söyledi.

Otobüsün kazada binaya çarpması sonucu 14 daire ile 3 dükkanın bulunduğu, 54 vatandaşın barındığı binanın taşıyıcı kolonunun kırıldığını anlatan Özbek, yapının Pendik Belediyesince "riskli yapı" ilan edildiğini ve yıkılmasına karar verildiğini kaydetti.

Riskli binanın içindeki eşyalarla İBB ekipleri tarafından yıkıldığını dile getiren Özbek, şöyle konuştu:

"Mağdur vatandaşlarımız, kaza tarihi olan 7 Ağustos'tan beri geçici olarak otelde konaklamaktadır. Vatandaşın kabulünde olan bir eşya teslimi, İBB tarafından şu gün itibarıyla yapılamamıştır. İBB ekiplerince yıkılan binanın yapımına dair somut, yazılı bir teklif, mağdur vatandaşlarımıza henüz sunulamamıştır."

Binadan tahliye edilenlerin geçici olarak konakladığı otelde daha ne kadar kalacağını, otele İBB'nin ne kadar ödeme yaptığını soran Özbek, "Yapının yeniden inşasının uzun süreceği de dikkate alındığında İBB bütçesinden otele para aktarılması kamu bütçesine hakim olan ilkelerden verimlilik, gelir-gider denkliği ve tasarruf ilkeleri ile bağdaşmakta mıdır?" diye sordu.

Binanın içindeki eşyalarla yıkıldığına değinen Özbek, "Mağdur ailelere eşya teslimi yapılmış mıdır? Teslim edilmesi teklif edilen eşyalar ne şekilde, kimden temin edilmiştir? Teslimi teklif edilen eşyaların eski, ayıplı ve eksik olduğu şikayeti mağdur ailelerce vaki iken teslim edilmek istenen eşyalar hangi kriterler esas alınarak belirlenmiştir?" diye konuştu.

Özbek, soru önergesinde şu soruları sordu:

"Kaza sebebi belirlenmiş midir? İETT'ye ait otobüsün akıbeti nedir, hurdaya ayrılmış mıdır? Okulların da açıldığı şu günlerde mağdur ailelere mensup öğrencilerin okul ve servis ihtiyacı İBB tarafından karşılanacak mıdır? İBB ekiplerince yıkımı gerçekleştirilen binanın yeniden inşasını İBB üstlenecek midir? 'İstanbul Yenileniyor' kampanyası somut vakıadaki düşük gelirli mağdur aileler için bir hak iken, mağdur ailelerin bu haktan yararlandırılmamasının sebebi nedir? 'İstanbul Yenileniyor' kampanyası yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ait 'Yarısı Bizden' kampanyasının çözüm olarak İBB yetkililerince sunulması, 'İstanbul Yenileniyor' kampanyasının gerçekliği, geçerliliği ve hedefleri ile bağdaşmakta mıdır? İBB tarafından kendisine ait kampanyanın değil de Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait 'Yarısı Bizden' kampanyasının tercih ve teklif edilmesinin sebebi nedir?"

"Her aileye 150 bin liralık yardım yapıldı"

Soru önergesi üzerine söz alan CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, şöyle cevap verdi:

"İhtiyaçlar, imkanlar dahilinde karşılanıyor. Her aileye 150 bin liralık yardım yapıldı. Sıfır eşyalar 16 Eylül'de teslim edilecek ve 3 yıl boyunca sosyal konutlarda barınacaklar. Binanın dönüşümüyle ilgili bina iskansız olduğu için kentsel dönüşüme yönelik KİPTAŞ danışmanlık hizmeti veriyor. 14 daire var ve tekrar orada 14 daireye yönelik imar olabilir mi diye çalışmalar sürüyor."

Kaynak: AA

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