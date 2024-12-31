İBB'nin Genç Üniversiteli Eğitim Desteği Başvuru Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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İBB'nin Genç Üniversiteli Eğitim Desteği Başvuru Sonuçları Açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'Genç Üniversiteli Eğitim Desteği' başvurularının sonuçlarını duyurdu. 100 bin öğrenciye toplam 1,5 milyar TL destek sağlanacak; ilk ödemeler 7 Ocak'ta yapılacak.

31.12.2024 12:59  Güncelleme: 13:00
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB)  üniversiteli öğrencilere verdiği 'Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" başvuruları sonuçlandı. Başvuru sonuçlarına 31 Aralık (bugün) itibarıyla gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden ulaşılabilecek. İlk ödeme ise 7 Ocak'ta yapılacak. 2024/2025 eğitim öğretim döneminde 100 bin öğrenciye toplam 1,5 milyar TL'lik destek sağlanmış olacak.

İBB, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak amacıyla öğrencilere desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" projesiyle, kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin muhtaçlık durumu değerlendirilerek nakdi destek sağlanıyor.

"Başvuru sonuçları açıklandı"

26 Eylül- 1 Kasım 2024 arasında alınan başvurular, 31 Aralık 2024 (bugün) itibarıyla sonuçlandı. 'Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilir.

"İlk ödemeler 7 Ocak'ta"

Destekten yararlanmaya hak kazanan öğrenciler, toplam 15 bin TL'lik desteğin ilk taksidi olan 7 bin 500 TL'yi 7 Ocak'ta alacak. Ödemler iki eşit taksit şeklinde yapılacak. Böylece, 2024/2025 eğitim öğretim dönemi için toplamda 100 bin öğrenciye toplam 1,5 milyar TL'lik destek sağlanmış olacak.

Kaynak: ANKA

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