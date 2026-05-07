Şehir Tiyatroları 40. Genç Günler Başlıyor

(İSTANBUL) İBB Şehir Tiyatroları tarafından bu yıl 40'ıncısı düzenlenen "Genç Günler", 9-19 Mayıs tarihleri arasında tiyatroseverler ile buluşacak. Festival kapsamında 58 tiyatro oyunu, atölyeler, söyleşiler ve kısa film gösterimleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları sahnelerinde gerçekleşecek etkinliklerde üniversitelerin tiyatro bölümleri, konservatuvarlar ve tiyatro kulüpleri bir araya gelecek. Festival kapsamında toplam 63 ekip ve yaklaşık 1380 oyuncu, 7 farklı sahnede izleyici karşısına çıkacak.

İBB Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu, festivalin genç sanatçılar için önemini "İzleyiciler üniversitelerin tiyatro bölümlerinden gelen oyunlarla ve sahne sanatları eğitimi veren üniversitelerden gelecek ekiplerle buluşmuş olacak. Toplam 58 tiyatro oyunu sahneleyeceğiz." sözleriyle ifade etti. Festival programında yalnızca tiyatro oyunlarının değil, çeşitli etkinliklerin de yer alacağını aktaran Askeroğlu, "Genç Günler kapsamında söyleşiler ve atölyelerimiz de olacak. Diğer taraftan Şehir Tiyatroları'nın iç yapımı dediğimiz üç oyunumuzu da izleyicimizle buluşturacağız." dedi.

Bu yıl tema "Hazır mıyız?"

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever ise festivalin her yıl belirlenen bir tema etrafında şekillendiğini belirtti. Geçen yıl "barış" temasını işlediklerini dile getiren İşsever, bu yıl ise "Hazır mıyız?" sorusunu merkeze aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu sefer de hazır mıyız sorusunu sorduk herkese. Neye hazır mıyız derseniz, değişime, dönüşüme hazır mıyız? Biliyorsunuz dijitalleşme had safhada. Yapay zeka herkesin işini elinden alacak diyorlar Müthiş bir korku hakim olmaya başladı. Ne olacağını bilmiyoruz. Bir insanın herhangi bir konuda pozisyon alabilmesi için onunla ilgili bilgi sahibi olması gerekir. İşte biz hayatın bu kaos içinde geçen özellikle dönemi ki bu dönem Öyle bir dönem. Etrafıma baktığım zaman birçok gencin ekonomiyle problemlerle boğuştuğunu görüyoruz. Zaman o kadar hızlı akıp geçiyor ki akşam nasıl oluyor bilmiyoruz."

İşsever, "Bize bu işin getirisi götürüsü ne olacak? Belli ki insanlık bir sınavdan geçecek ve bu sınavdan sanat da geçecek. Sanat alanında ne yapmamız gerekiyor? Sınırlarımız ne olmalı? Bütün bunları tartışacağımız çok keyifli bir konuk grubumuz var." dedi. Festival kapsamında düzenlenecek atölyelere ilişkin "Atölyelerimiz çok güzel. Dışarıdan bir yazar arkadaşımız geliyor burada çok güzel bir yazarlık atölyesi verecek. Çok keyifli. Herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kısa film gözterimleri festival programında yer alacak

Bu yıl ilk kez kısa film gösterimlerinin de festival programında yer alacağını belirten İşsever, "Biz bu sene bütün bunların haricinde ayrıca bir kısa film gösterimi de gerçekleştiriyoruz. Bunun eksikliğini hep hissetmiştik. O bu seneye nasipmiş. Küçük bir şeyle başladık. Bakalım nasıl gidecek. Üniversitelerden rica ettik. Çok büyük bir keyifle güzel bir seçki hazırladık, gençleri bekliyoruz." diye konuştu.