İBB Şehir Tiyatroları'ndan Mart Ayı İçin Zengin Repertuvar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İBB Şehir Tiyatroları'ndan Mart Ayı İçin Zengin Repertuvar

27.02.2026 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB, Mart'ta çeşitli yazarların 40 oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak. Yenilikçi etkinlikler de var.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, martta 40 oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Mart ayında tiyatroseverleri Haldun Taner'den Musahipzade Celal'e, Orhan Veli'den Shakespeare'e klasik ve modern yazarların eserlerinin öne çıktığı zengin bir repertuvar bekliyor.

William Shakespeare'in eserlerinden Başar Sabuncu'nun derleyip uyarladığı "Bir Ata Krallığım" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi, "Bir Ziyaret" Harbiye Muhsin Eruğrul Sahnesi, "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi" Kağıthane Sadabad Sahnesi, "Gök Kubbe" Ümraniye Sahnesi, "Öksüzler" Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi, "Ben Medea Değilim" Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi ve "İkinci Perdenin Başı" Müze Gazhane Meydan Sahne'de 4-7 Mart'ta izlenebilecek.

"Uçurtmanın Kuyruğu" 7 Mart'ta Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde beğeniye sunulurken, "Öylece Durur Zaman" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" Kağıthane Sadabad Sahnesi, "Oscar" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi, "Haramiler" Ümraniye Sahnesi, "Yaftalı Tabut" Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi, "Sevgili Yelena Sergeyevna" Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi ve "Gidion'un Düğümü" Müze Gazhane Meydan Sahne'de 11-14 Mart'ta sergilenecek."

"Ödüllü" 2, 9 ve 16 Mart'ta Müze Gazhane Meydan Sahne'de, "Gölge" 14 Mart'ta, "Maviydi Bisikletim" 28 Mart'ta Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak."

"Savaş ve Barış" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, "Yoldan Çıkan Oyun" Kağıthane Sadabad Sahnesi, "Kahvaltıya Kalsana" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi, "Ağrı Dağı Efsanesi" Ümraniye Sahnesi, "Yenilmez" Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi ve "Tartuffe" Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde 18 ile 21 Mart'ta izlenebilecek."

"Cadı Kazanı" Kağıthane Sadabad Sahnesi, "Fosforlu Cevriye" Ümraniye Sahnesi, "Köpek Kalbi" Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi, "Geçmişin Gölgesi" Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi ve "Sivrisinekler" Müze Gazhane Meydan Sahne'de 25-28 Mart'ta sahnelenecek."

"Merhaba Çocuk", Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, "Benim Küçük Yıldızım" Kağıthane Sadabad Sahnesi, "Sevdalı Bulut" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi, "Rüya" Ümraniye Sahnesi, "Elma Kurdu Kırtık" Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi ve "Bir Gece Masalı" Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde 8 ve 15 Mart'ta izleyicinin beğenisine sunulacak."

"Sesler Ülkesi" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, "Masal" Kağıthane Sadabad Sahnesi, "Fındıkkıran" Ümraniye Sahnesi, "Bekçi ile Postacı" Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi ve "Çöpsüz Dünya" Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde 22 ve 29 Mart'ta tiyatroseverlerle buluşacak."

Orhan Veli Şiirleri "Birdenbire" etkinliğinde seyirciyle buluşuyor

Oyunların yanında şair-şiir eşleşmesi üzerinden geliştirilen yeni ve farklı bir etkinlik konsepti de seyircinin ilgisine sunulacak.

Seyirci, yönetmen ve oyuncular eşliğinde, dekor, kostüm, müzik ve görsel tasarımla birlikte sahne imkanları kullanılarak, Orhan Veli'nin şiir evreninin içerisinde oluşturulan bir mekanda etkinliğin konuğu olacak.

Hümay Güldağ'ın uyarladığı, yönettiği ve oyuncu olarak yer aldığı etkinliğin müziğini Cihan Kurtaran, dekor tasarımını Cihan Aşar, kostüm tasarımını Ahsen Nur Yaman, ışık tasarımını Gökhan Davulcu, efekt tasarımını Özgür Yaşar İşler yapıyor. Etkinlik 15, 29 Mart'ta Müze Gazhane Meydan Sahne'de gerçekleşecek.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlik, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Şehir Tiyatroları'ndan Mart Ayı İçin Zengin Repertuvar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Karaköy’de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı Karaköy'de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Şehir merkezinde kayak yaptı Şehir merkezinde kayak yaptı
16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı O anlar kameralarda 16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı! O anlar kameralarda

15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:25
Liverpool ile eşleşen Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 16:10:58. #.0.5#
SON DAKİKA: İBB Şehir Tiyatroları'ndan Mart Ayı İçin Zengin Repertuvar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.