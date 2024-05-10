İBB Şehir Tiyatroları'ndan Selen Nur Sarıyar'a Bedia Muvahhid Ödülü - Son Dakika
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İBB Şehir Tiyatroları'ndan Selen Nur Sarıyar'a Bedia Muvahhid Ödülü

İBB Şehir Tiyatroları\'ndan Selen Nur Sarıyar\'a Bedia Muvahhid Ödülü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi'nin düzenlediği '38. Genç Günler' etkinliği kapsamında '28. Bedia Muvahhid Ödülü'nü Selen Nur Sarıyar'a takdim etti. Sarıyar, 'Cadı Kazanı' oyunundaki rolüyle ödüle layık görüldü.

10.05.2024 10:52
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları ile 100. yılını kutlayan Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesinin "38. Genç Günler" kapsamında düzenlediği "28. Bedia Muvahhid Ödülü" sahibini buldu.

Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, ödül Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilen törende "Cadı Kazanı" oyunundaki rolüyle Selen Nur Sarıyar'a takdim edildi.

Törende yaptığı konuşmada, ailesine ve sevdiklerine teşekkür eden Sarıyar, "Çok gergin ve zor bir süreçti benim için. Sabrımın sonuna gelmiştim. Yıllarca bekledim. Oyuncu seçmelerine girdim. Hocam Yiğit Sertdemir beni seçti. Rolü çıkarırken o kadar zorlandım ki. Çok utanıyordum ve sürekli ağlıyordum. Hoca her defasında bıkmadan elimi tutup kaldırdı ve bana prensesmişim gibi davrandı." ifadelerini kullandı.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever'in de konuşma yaptığı törende, arp sanatçısı Fatmagül Ergün ile piyanist İpek Keşkek müzik dinletisi sundu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İBB Şehir Tiyatroları'ndan Selen Nur Sarıyar'a Bedia Muvahhid Ödülü - Son Dakika
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