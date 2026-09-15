İBB Silivri'de Ayçiçeği Hasat Şenliği düzenledi, üreticilere tohum desteği verildi - Son Dakika
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İBB Silivri'de Ayçiçeği Hasat Şenliği düzenledi, üreticilere tohum desteği verildi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Silivri Gazitepe Mahallesi'nde Ayçiçeği Hasat Şenliği düzenlendi. Şenlikte İBB'nin bu yıl 3 bin 537 torba yağlık ayçiçeği tohumunu üreticilerle buluşturduğu belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Silivri'de "Ayçiçeği Hasat Şenliği" düzenlendi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Gazitepe Mahallesi'nde yapılan şenliğe, Silivri Belediye Başkan Vekili Yalçın Ekici, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çiftçiler ve üreticiler katıldı.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, burada yaptığı konuşmada, sadece bu yıl 3 bin 537 torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıttıklarını, bu tohumların yaklaşık 106 bin dekar alanda toprakla buluştuğunu kaydetti.

Ayrıca 2026 yılında bin 410 dekar alanda 10 farklı ayçiçeği çeşidinin denemesini yaptıklarını aktaran Aslan, başarılı sonuç aldıkları çeşitleri 2027 yılında çiftçilere destek olarak vereceklerini belirtti.

Aslan, "2020'den bugüne 81 milyon adet yazlık ve kışlık sebze fidesini, 15 bin 917 torba yağlık ayçiçeği tohumunu, 8 bin 730 torba silajlık mısır tohumunu ve 1 milyon 211 bin litre mazotu üreticimizle buluşturduk. Buğdaydan arpaya, gübreden sulama malzemelerine, hayvancılıktan arıcılığa, balıkçılığa kadar üretimin her alanında vatandaşımızın yanında olduk. 2026 yılına kadar sağladığımız tarımsal girdi desteğinin toplam değeri 667 milyon liraya ulaştı. Sadece 2026 yılında ise 300 milyon liralık tarımsal destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu yıl İstanbul genelinde yaklaşık 45 ila 50 bin ton yağlık ayçiçeği elde edilmesini beklediklerini kaydeden Aslan, bunun karşılığında yaklaşık 20 ila 22 bin ton yağ üretileceğini, yağışların uygun gitmesi, kaliteli tohum ve çiftçinin emeği sayesinde yüzde 10'un üzerinde verim artışı beklediklerini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB Silivri'de Ayçiçeği Hasat Şenliği düzenledi, üreticilere tohum desteği verildi - Son Dakika

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