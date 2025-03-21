Ertan Yıldız yakalandı, İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu - Son Dakika
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Ertan Yıldız yakalandı, İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu

Ertan Yıldız yakalandı, İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız yakalandı. Böylece soruşturmada gözaltı sayısı 88 oldu. Soruşturmada 17 firari şüphelinin bulunduğu, 7 şüphelinin yurt dışına kaçtığı belirlendi.

21.03.2025 11:00
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 ayrı soruşturma kapsamında önceki gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu 106 kişiye gözaltı kararı verdi. İmamoğlu dahil 87 kişi gözaltında...

BİR GÖZALTI HABERİ DAHA GELDİ

Olayın yankıları sürerken bir gözaltı haberi daha geldi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve ilk gün yakalanamayan Ertan Yıldız yakalanarak gözaltına alındı. 'Gölge başkan' olarak nitelendirilen Yıldız'ın gözaltına alınmasıyla soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 88 oldu. Soruşturmada 17 firari şüphelinin bulunduğu, 7 şüphelinin yurt dışına kaçtığı belirlendi.

İBB soruşturmalarında gözaltı sayısı 88 oldu

CEP TELEFONUNU EŞİNİN ÇANTASINA ATIP KAÇMIŞTI

Ertan Yıldız'ın hakkındaki soruşturmayı bildiği ve bu yüzden kendisine evde görünümü vermek için cep telefonunu eşinin çantasına koyduğu öğrenildi. Polis takibinden kaçmak için bu yönteme başvuran ve daha önce yurt dışı yasağı bulunan Yıldız'ın oturduğu sitenin başka bir kapısından kaçarak yakalanmaktan kurtulduğu öne sürülmüştü.

AVM'DEN RÜŞVET İSTEDİKLERİ İDDİASI

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen firari şüpheli Ertan Yıldız ile şüpheli Süleyman Atik'in Capacity AVM'nin sahiplerinden rüşvet istediği, müştekilerin rüşvet vermemesi sonucunda belediye tarafından AVM sahiplerine 197 milyon lira para cezası kestikleri iddia edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ertan Yıldız, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ertan Yıldız yakalandı, İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • fatih eker:
    Ülkemizin başına nasıl bir herifi getirmeye çalışıyordunuz şimdi anladınız mı??! 354 142 Yanıtla
    fatih topaktaş:
    şimdikini nasıl getirdiniz nasıl bir hata yaptınız görüşmediği terör örgütü kalmadı 0 1
  • uRaZ’ın DÜNYASI:
    yakalanmış mış adam yurt dışındaydı geldi allah sizi bildiği gibi yapsın utanmadan 50 milyonla kaçarken yakalandı dediğiniz adam kasayı kendisi açmış polislere bu ülkeyi allah sizin elinize düşürmesin yalanlarla yer bitirirsiniz iç savaş çıkarırsınız ... 142 169 Yanıtla
    Reis Reis:
    Senaryo yazma bro , biz biliyoruz neler döndüğünü... 0 0
    Berkay Kara:
    beyin şart 0 0
    Mustafa Kaya:
    dur daha ifadesi alınanlardan itirafçılar çıkkacak kendini kurtarmak için işbirlikçisini öne itecekler, nasıl ki cumhurbaşkanlığı adaylığında Mansur Yavaş devredışı bırakıldı bir chpli fitili ateşledi ortalığa pislikler saçıldı daha neler göreceğiz bakalım 0 0
  • Ayhan Murat:
    hırsız chp 198 104 Yanıtla
    netlog321:
    hırsızın ustası akp hırsız arıyor heryerde 0 1
    Beşiktaş 1903:
    Hırsız ayhan 0 0
  • mrttrm14:
    belediye istanbul hariç her işe el atmış 217 46 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ertan Yıldız yakalandı, İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu - Son Dakika
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