İBB, Toplu Ulaşım Ücretlerine Zam Yaptı - Son Dakika
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İBB, Toplu Ulaşım Ücretlerine Zam Yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım ücretlerine maliyetlerdeki artış nedeniyle zam yapma kararı aldı. Zamlı tarife 28 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

25.07.2024 13:44  Güncelleme: 13:45
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), en son 2024 Ocak ayında belirlenen toplu ulaşım ücretlerine maliyetlerdeki artış nedeniyle zam yapma kararı aldı. Tam elektronik bilet 20 TL, öğrenci bileti 9,76 TL, Tam Mavi Kart 1.569,57 TL, Öğrenci Mavi Kartı ise 282,5 TL olarak belirlendi. Zamlı tarife 28 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Tuzla -Pendik- Büyükada arasına da yeni vapur hattı açılmasına karar verildi.

İBB UKOME Temmuz ayı toplantısı, Çırpıcı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün başkanlığındaki toplantıda toplu ulaşım tarifesinin düzenlenmesi, deniz taksi ücret tarifesinin belirlenmesi, okul ve servis ücretlerinin güncellenmesi ile Tuzla-Pendik-Büyükada arasına yeni deniz hattı açılması görüşülen konular arasında yer aldı.

Enflasyondaki artışa dikkat çekildi

Toplantıda Ocak 2024 tarihli UKOME toplantısından bu yana akaryakıt fiyatlarına yüzde 7,33, aylara yaygın asgari ücretin yüzde 27,27 ve enflasyonda yüzde 22,89 artış yaşandığı belirtildi. Buna göre kümülatif artış oranı ise yüzde 19,81 olarak tespit edildi. İstanbullulara sunulan toplu ulaşım maliyetinin artması nedeniyle, hizmetlerin etkin ve sürdürülebilir bir şekilde devam edebilmesi amacıyla, yeni dönemde toplu ulaşım ücret tarifelerine yüzde 13 oranında zam yapılması önerisi tartışmalara neden oldu. Uzun süren tartışmalar sonucunda yapılmak istenilen zam oranı esnaf temsilcileri tarafından düşük bulundu. Esnaf temsilcileri zammın en fazla yüzde 50 en az yüzde 30 olmasını istedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, yüzde 30'luk yüzde 50'lik teklifin altyapısının henüz olmadığını belirtti. Bütün esnafın yüzde 13'lük zammın sistemi yürütmeyeceği görüşünde olduğunu belirten Akgün, teklifi yüzde 19 olarak oylamayı teklif etti. Akgün, "Yüzde 19'luk teklifi uygun görüyorsanız bunu oylayalım. Olmuyorsa alt komisyona gönderelim" dedi. Esnaf temsilcisi Eyüp Aksu ise yüzde 13 ya da 19'luk teklifin geri çekilmesini ve alt komisyona gönderilmesini teklif etti. Tüm itirazlar ve tartışmalar eşliğinde oylanan toplu taşıma teklifi yüzde 13,  servis ücretleri ise yüzde 16 olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Buna göre; elektronik bilet, minibüs, taksi, taksi dolmuş yeni fiyat tarifesi şöyle oldu:

Tam Elektronik Bilet Ücreti 17,70 TL'den 20 TL,

Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 8,64 TL'den 9,76 TL,

Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 12,67 TL'den 14,31 TL,

Tam Abonman Ücreti 1389 TL'den 1.569,57 TL,

Öğrenci Abonman Ücreti 250 TL'den 282,5 TL,

Marmaray en uzun mesafe Ücreti 39,18 TL'den 46,94 TL,

Metrobüs en uzun mesafe Ücreti 26,27 TL'den 29,68 TL,

Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 24,55 TL'den 30 TL,

Sarı Taksi Mesafe Ücreti km. başına 17,61 TL'den 20 TL,

Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 195,63 TL'den 235 TL,

Sarı taksi kısa mesafe ücreti 90 TL'den 100 TL,

Minibüs İndi Bindi Ücreti 15,50 TL'den 18 TL,

Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 1.665 TL'den 1.931,4 TL,

Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 865,69 TL'den 1004,2 TL

"Deniz taksi ücretleri de yeniden belirlendi"

Toplantıda, Aralık 2021'de hizmete başlayan İBB Deniz Taksi hizmetlerinde de ücret artışı yapıldı. En son 22 ay önceki Ağustos 2022 tarihli UKOME toplantısında belirlenen fiyatların ardından personel giderinin yüzde 209,11,enflasyonun yüzde 132,1, yakıt artış oranının ise yüzde 85,36 olduğu tespit edildi. Oylama sunulan ve oy çokluğuyla geçen yeni tarifeye göre 210 lira olan açılış ücreti 420 TL, 155 TL olan 1-4 mil arası taşıma ücreti 310 TL, 125 TL olan 8 mil arası 250 TL, 100 TL olan 8-16 mil arası ise 200 TL olarak düzenlendi.

"Tuzla-Pendik-Büyükada deniz ulaşım hattı geliyor"

UKOME'de ayrıca toplu ulaşımda deniz payının geliştirilmesi ve Adalar-Anakara geçişlerinde alternatif ulaşımın düzenlenmesi ile Bostancı, Maltepe ve Kartal iskelelerine yönelen yoğunluğun hafifletilmesi çerçevesinde Tuzla– Pendik–Büyükada hattının oluşturulması oy birliğiyle karara bağlandı. UKOME toplantısını takip eden Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, kararın çıkmasının ardından üyelere teşekkür ederek duyduğu mutluluğu paylaştı.

"Taksilere reklam izni"

Toplantıda, 8+1 koltuk kapasiteli taksiler için uygulanan reklam izninin İBB İlan ve Reklam Yönetmeliği'ne uygun olması koşuluyla 4+1 taksileri de kapsayacak şekilde revize edilmesi de görüşülerek kabul edildi.

Kaynak: ANKA

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