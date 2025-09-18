İBB ve Metro İstanbul'dan Teknofest İçin Önemli Tedbirler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İBB ve Metro İstanbul'dan Teknofest İçin Önemli Tedbirler

18.09.2025 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Metro İstanbul, Teknofest etkinliği sırasında yolcu yoğunluğunu yönetmek ve güvenliği artırmak için kapsamlı önlemler aldı. Metro sefer aralıkları 4 dakikaya düşürülürken, ek güvenlik personeli ve koordinasyon masası kuruldu.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Metro İstanbul, 17-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Teknofest etkinliği süresince yolcu yoğunluğunu yönetmek ve operasyonel güvenliği en üst düzeye çıkarmak amacıyla kapsamlı tedbirler aldı. Bu kapsamda Yenikapı- Atatürk Havalimanı yönünde metro sefer aralıkları 4 dakikaya düşürüldü ve sefer sayıları artırıldı. Yolcu yoğunluğunu yönetmek amacıyla, operasyon, güvenlik ve yolcu hizmetleri birimleri ile "Etkinlik Koordinasyon Masası" kuruldu.

İBB ve Metro İstanbul, 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST etkinliği süresince yolcu yoğunluğunu yönetmek ve operasyonel güvenliği en üst düzeye çıkarmak amacıyla kapsamlı tedbirler aldı.

Etkinlik süresince Havalimanı ve DTM istasyonlarına Denetim Amiri, İstasyon Amiri ve Güvenlik Sorumlusu görevlendirildi. 17-19 Eylül tarihlerinde Havalimanı ve DTM'ye ek güvenlik personeli atandı. 20-21 Eylül tarihlerinde ise beklenen yoğunluk nedeniyle bu istasyonlarda 133 güvenlik görevlisi bulunacak. Ayrıca emniyet birimleriyle koordinasyon sağlanarak kritik giriş noktalarına ek emniyet personeli konuşlandırıldı.

Destek hizmetleri artırıldı

Yoğun yolcu hareketine hazırlık kapsamında Havalimanı, DTM, Yenibosna, Ataköy ve diğer kritik istasyonlarda temizlik personeli sayısı artırıldı. Hafta sonu için ilave görevlendirmeler yapıldı. Kapasiteyi aşan yolcu talebi olması durumunda istasyonlarda izdihamın önlenmesi ve seferlerde aksama yaşanmaması için bazı istasyonların dışında bariyerler kurularak yolcuların emniyet tarafından kontrollü şekilde istasyonlara alınması sağlanacak. İstanbul Valiliği'ne gerekli bariyer ve emniyet personeli talepleri yapıldı. Havalimanı ve DTM istasyonlarının cadde ve turnike girişleri bariyerlerle düzenlendi.

Kesintisiz iletişim desteği

Megafon ve telsiz sayıları artırılarak kesintisiz iletişim desteği sağlandı. 20-21 Eylül tarihlerinde Havalimanı ve Ataköy istasyonlarında yolcu yoğunluğunun arttığı anlarda güvenlik gerekçesiyle yürüyen merdivenler kontrollü şekilde geçici olarak devre dışı bırakılacak. 17-19 Eylül tarihlerinde seferler hafta içi tarifesiyle işletilecek. Esenler'de 2 yedek tren ve 2 sürücü hazır bulundurulacak. 20-21 Eylül tarihlerinde ise Yenikapı–Atatürk Havalimanı yönünde sefer aralıkları 8 dakikadan 4 dakikaya düşürülecek ve 7 ek tren sürücüsü görevlendirilecek. Rutin işletmede cumartesi günü 613 olan seferlere 99, pazar günü 551 olarak gerçekleşen seferlere 161 ek sefer koyulacak. Böylece seferler her iki günde de 714 kez yapılacak ve 750 bin yolcu taşınabilecek.

Koordinasyon masası kuruldu

20-21 Eylül tarihlerinde artan yolcu yoğunluğunu yönetmek amacıyla operasyon, güvenlik ve yolcu hizmetleri birimleri "Etkinlik Koordinasyon Masası" üzerinden eşgüdümlü çalışacak.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Metro İstanbul, Etkinlikler, Teknofest, İstanbul, Güvenlik, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB ve Metro İstanbul'dan Teknofest İçin Önemli Tedbirler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:43:58. #7.12#
SON DAKİKA: İBB ve Metro İstanbul'dan Teknofest İçin Önemli Tedbirler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.