İbb'ye Yeni Operasyon, 30 İsim Hakkında Gözaltı Kararı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası devam ederken, bu sabah İBB'ye yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 30 isim hakkında gözaltı kararı bulunduğunu, yurt dışında bulunan bir isim dışında 29 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile İBB Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı'nın da bulunduğu belirtildi, polisin İBB iştiraki Ağaç A. Ş.'de arama yaptığı bildirildi.

İHALELERE FESAT KARIŞTIRILDIĞI İDDİASI

Operasyona ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada operasyonun "Ağaç ve Peyzaj A.Ş isimli iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik" gerçekleştiği ifadesi yer aldı. Ayrıca operasyon kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, bunlardan 29'unun gözaltına alındığı, yurt dışında bulunan bir isimle ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi.