İBB Yetkilisi Kaçırıldı: 6 Tutuklama - Son Dakika
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İBB Yetkilisi Kaçırıldı: 6 Tutuklama

23.06.2026 13:23
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İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 6 kişi tutuklandı.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada daha önce gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha yakalandı. Kocaeli'de saklandıkları villada gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün kaçırma olayını gerçekleştiren kişiler olduğu tespit edildi.

Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Karaal hastanede tedavi altına alınırken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 12 şüpheli yakalandı. Gayrettepe'de Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan 6 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, 6 kişi hakkında ise savcılık tarafından adli kontrol istendi. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri Karaal'ı kaçıran şüphelilerin Sakarya'da bungalov da kaldıklarını belirledi. Yapılan operasyonda şüphelilerin bungalovdan birkaç saat önce ayrıldığı tespit edildi. Takibi sürdüren ekipler, şüphelilerin aracı Kocaeli'de terk edilmiş halde bulundu. Bölgede genişletilen arama çalışmalarında şüphelilerin villada saklandıklarının tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonda 5 şüpheli daha yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguları yapılan şüphelilerden 3'ünün bizzat kaçırma olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelilerin ifadelerinin ardından olayla ilgili yeni gözaltların olabileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Erhan Karaal, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Yetkilisi Kaçırıldı: 6 Tutuklama - Son Dakika

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