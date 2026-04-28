İBB yolsuzluk davasında Adem Soytekin: Sadece yaptığım işin karşılığını aldım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davada 28'inci duruşma Silivri'de başladı. Tutuklu sanıklar arasında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bulunuyor. Duruşmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş insanı Adem Soytekin savunma yaptı.

Soytekin, 'Ben iş yapan ve yaptığım işin karşılığını alan bir müteahhidim. Herhangi bir rüşvet organizasyonu içinde olmadım' dedi. Beylikdüzü Belediyesi'nden ihalesiz işler aldığını ancak bunun suç olmadığını savunan Soytekin, hak edişlerini nakit veya çek olarak tahsil ettiğini belirtti. Etkin pişmanlık sürecini anlatan Soytekin, medyada rüşvet olarak yansıtılan ödemelerin aslında yaptığı işlerin karşılığı olduğunu ifade etti.

Davada şu ana kadar 18 kişi tahliye edildi. Duruşmalar haftanın dört günü devam ediyor.