İBB Yolsuzluk Davasında Soruşturma
İBB Yolsuzluk Davasında Soruşturma

10.03.2026 17:40
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında duruşma esnasında görüntü çekenler hakkında soruşturma başlatıldı.

Ceyda YEŞİLOĞLU/ İSTANBUL, -İBB'ye yönelik devam eden 'Yolsuzluk' davasında duruşma salonunda fotoğraf ve video çekenler hakkında soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması başlayan 2025/ 318 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1'nolu duruşma salonunda görülen duruşmaları esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığında paylaşıldığı anlaşılmakla; Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında 5237 sayılı TCK' nın 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne fiil ve fail tespitine yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

