İBB yolsuzluk davasının 106'ncı duruşmasında 46'sı tutuklu 436 sanık savunma yaptı - Son Dakika
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İBB yolsuzluk davasının 106'ncı duruşmasında 46'sı tutuklu 436 sanık savunma yaptı

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İBB yolsuzluk davasının 106'ncı duruşmasında 46'sı tutuklu 436 sanık hakim karşısına çıktı; aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu duruşmada savunmalar alındı. Duruşma yarına ertelendi.

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanık, 106'ncı duruşmada hakim karşısına çıktı. Görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan savunmasında, "Delil karartma imkanım yok. Belediyede kayyım oturuyor. İnsanların kulaktan dolma laflarından başka delil yok zaten" diye konuştu. Görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Şahsımın rüşvet temin ettiğine ilişkin somut ya da doğrulanabilir bir olay ortaya konulamamıştır" dedi. Duruşma yarına ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

'KİMSEDEN AYRICALIK BEKLEMİYORUM'

Tutuklu sanık, görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Şahsımın rüşvet temin ettiğine ilişkin somut ya da doğrulanabilir bir olay ortaya konulamamıştır. Benim 2 kez kanser geçmişim var. Bu hastalığın ne kadar sinsi ve insan hayatını nasıl tehdit ettiğini yaşayarak öğrendim. Ben kimseden ayrıcalık, merhamet beklemiyorum. Takdir yüce Türk milleti adına karar verecek olan sayın mahkemenizdedir. Bu aşamada tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'TEK BİR CÜMLE SEBEBİYLE TUTUKLANDIM'

Tutuklu sanık Zafer Keleş, "Ben tek bir cümle sebebiyle tutuklandım. Ne var ki hiçbir kanıt, hiçbir beyan, hakkımda başka hiçbir şey yokken, Ertan Yıldız denen şahsın tek bir cümlesiyle tutuklandım. Sonra bu cümle daha sonra eylemlere dönüştü. Tutuklu olmamın sebebi, bazı kişilerin benim hakkımda söylediği yalan beyanlar. Bu beyanları da suçlamaları da kesinlikle kabul etmiyorum. Ben tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'KULAKTAN DOLMA LAFLARDAN BAŞKA DELİL YOK'

Tutuklu sanık, görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Delil karartma imkanım yok. Belediyede kayyım oturuyor. İnsanların kulaktan dolma laflarından başka delil yok zaten. Kamunun vicdanının kanaati Şişli'de orada ortada. O tanıkları siz dinlediniz. Vicdanınızın nereye varacağını söylemek bana düşmez ama oraya konuşmak zorundayım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, sanık savunmalarının alınması ile yarın saat 10.00'da görülmeye devam edecek.

Kaynak: DHA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiEkrem İmamoğluPolitikaGüncelHakimSon Dakika

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