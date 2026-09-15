İBB 'Yolsuzluk' davasının 81'inci duruşmasında 414 sanık hakim karşısında

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 50'si tutuklu 414 sanık, 81'inci duruşmada hakim karşısına çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

'RADARA TAKILDIM'

As Reklam ve Temsil A.Ş.'nin sahibi Tutuksuz sanık Alican Akün, "Şirketin özel mülkler üzerinde reklam alanları var. Yöneticilerinden yerleri kiralarız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünden alırız izinleri. 2024 yılında Kızıltoprak'ta bir duvar almıştım. Ondan sonra tabiri caizse radara takıldım. Reklam alanını almadan önce Kentsel Tasarım Müdürlüğünden izin için başvurumu yapmıştım fakat izinler geç geldi. Zabıta bana yerleri indirmem gerektiğini söyledi, izinsiz olan yerlerimizi. Medya A.Ş.ye sonradan girişimlerim oldu. Telaşlandım, reklamlarım iniyor, zabıta ayrıyeten kaçak asım bedeli kesiyor. Fatura kesileceğini, bu faturayı ödeyeceğimi, ondan sonrasında da izinlerle alakalı bir sıkıntı yaşamayacağım söylendi. Faturalar için herhangi bir hizmet veya ürün almadım. Olay nedeniyle de mağdur edildim. Beraatime karar verilmesini arz ederim" ifadelerini kullandı.

'ŞİRKETİME GİREN BİR PARA YOK'

Mahkeme başkanının "İfadenizde, sizin tarafınıza Emrah Bağdatlı kanalından olduğu anlaşılan bazı firmalar aracılığıyla fatura gönderilmiştir" ifadesini sorması üzerine Akün, "Ben o ara reklamlarım indiği için, sudan çıkmış balık gibi reklamlarımı tutmaya çalışıyordum. Medya A.Ş. ile görüşmeye gittiğimde de bir görüşme sağlayamamıştım. Onun üzerine sektörden duyuyordum zaten aranırsın diye. Bu şekilde ilerledi. Sadece Emrah Bağdatlı kanalından aradık, 'bir fatura keseceğiz size, bu faturaları öderseniz izinleriniz gelecek' dendi. Herhangi bir ürün almadan ödeme yaptım sadece. Benim suçum rüşvet verme diye geçiyor. Ben Kültür A.Ş. veya Medya A.Ş.'den herhangi bir ihale almadım, şirketime giren bir para yok. Şirketimin varlığını devam ettirebilmek adına mağdur edildim" dedi.