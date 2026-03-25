İBB Yolsuzluk Soruşturması: 2 Şoför Gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in 2 şoförü gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik davada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'in 2 şoförü hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi Antalya'da gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemleri için emniyete getirileceği öğrenildi.