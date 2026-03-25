İBB Yolsuzluk Soruşturması: 2 Şoför Gözaltında

25.03.2026 13:59
İstanbul'da devam eden yolsuzluk soruşturmasında, Muhittin Böcek'in şoförleri gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in 2 şoförü gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik davada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'in 2 şoförü hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi Antalya'da gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemleri için emniyete getirileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Muhittin Böcek, İstanbul, Güncel, Suç, Son Dakika

Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü Kimse bölgeye yaklaşamıyor Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor
Interpol bile devrede Avrupa’da dev şike operasyonu Interpol bile devrede! Avrupa'da dev şike operasyonu
Griezmann yeni kulübüne imzayı attı Temmuz ayında takıma katılacak Griezmann yeni kulübüne imzayı attı! Temmuz ayında takıma katılacak
Sergen Yalçın kararını verdi Sezon sonu kıyamet kopacak Sergen Yalçın kararını verdi! Sezon sonu kıyamet kopacak
8 yaşındaki çocuk, annesinin hayatını kurtardı 8 yaşındaki çocuk, annesinin hayatını kurtardı
Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli ile anlaşmaya vardı

14:06
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama İşte yeni kurulda yer alacak birimler
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler
13:50
Pezeşkiyan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkçe mesaj
Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe mesaj
13:20
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
13:16
Hindistan’ı kaosa sürükleyen söylenti Hükümetten önemli bir çağrı var
Hindistan'ı kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var
13:01
3 bin asker yola çıktı 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
12:53
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at
