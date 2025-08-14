İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 6 Tutuklama - Son Dakika
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 6 Tutuklama

14.08.2025 19:51
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 7'si adli kontrol altında.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, haksız menfaat elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda jandarma ekiplerince 12 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, önce sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye getirilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Savcılık, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in oğlu Örsan Çetin ile Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Ali Arslan ve Ahmet Işık'ı "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Taner Çetin'in eski eşi Canan Çetin ile diğer şüpheliler Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Serkan Gürsoy ve Mehmet Ünal hakkında ise savcılıkça adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Hakimlik, 6 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

5 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştıran hakimlik, tutuklanması talep edilen 2 şüpheli hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Ne olmuştu?

Savcılık, soruşturmada tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan, yolsuzluk soruşturmasında daha önce tutuklanan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in, İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun'a bağlı olarak İBB'de karıştığı öne sürülen yolsuzluklarla ilgili çalışma başlatmıştı.

Çalışmalarda, tutuklu şüpheli Taner Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat sağlayarak kamu zararına sebep olduğuna ilişkin bulgular tespit edilmişti.

Şüpheli Çetin'in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer aldığı belirlenen 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında "örgüt üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, jandarma ekipleri tarafından 12 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, Taner Çetin'in eşi Canan Çetin ve oğlu Örsan Çetin ile Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Mehmet Ünal, Ali Arslan, Ahmet Işık ile Serkan Gürsoy gözaltına alınmıştı.

Firari şüpheli Özer Yıldız'ı yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

