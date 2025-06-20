İBB Yolsuzluk Soruşturmasında İki Tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerden iş insanı Adem Soytekin'in 'etkin pişmanlık' hükümleri kapsamında verdiği ifadenin ardından dün gözaltına alınan, tutuklu şüphelilerden İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çıkarıldı.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, savcılık işlemleri sonrası 'rüşvet almak' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

FATİH KELEŞ KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden biri olan Fatih Keleş, CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki para sayma görüntüleri ile gündeme gelmişti. İmamoğlu'nun 'sağ kolu' ve 'kasası' olarak anılan Keleş'in Florya'daki ofisinde yapılan aramalarda kaynağı belirsiz paralar ele geçirilmişti. Keleş, İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan şüpheliler arasında yer alıyor.