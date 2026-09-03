İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2026-2027 akademik yılı için üniversite öğrencilerine barınma hizmeti sunduğu yükseköğrenim yurtlarının başvuru sonuçları açıklandı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları için gerçekleştirilen başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı.

Yurt başvurularının sonuçları "yurt.ibb.istanbul" adresinde gençlerin erişimine açıldı.

11'i Avrupa Yakası'nda, 5'i Anadolu Yakası'nda hizmet veren yurtların 10'u kız, 6'sı erkek öğrencilere ev sahipliği yapacak.

Asil listede yer alarak yurtlarda ilk kez barınma hakkı kazanan öğrenciler, "yurt.ibb.istanbul" web sitesinden 5 Eylül saat 23.59'a kadar ön kayıtlarını yapabilecek.

Öğrenciler, 16-19 Eylül tarihlerinde istenen evrakla kesin kayıt işlemlerini yaparak yurtlarda kalmaya başlayabilecek.

Açıklamada İstanbul dışında yaşayan gençlerin başvurularının kabul edildiği yurtlarda hangi kriterlerin esas alındığına ilişkin şu bilgi paylaşıldı:

"Öğrencinin devam ettiği ya da kayıt olduğu eğitim programı tipi, öğrenim programı türü, hangi tip üniversite olduğu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme puan aralığı, mevcut öğrenci ise not ortalaması, vakıf üniversitesi öğrencileri için bursluluk oranı, öğrencinin yaşı, öğrencinin çalışma durumu ve varsa geliri, aile durumu, anne-baba meslekleri ve gelir düzeyleri, engellilik durumunun olup olmadığı, şehit yakını ya da gazi/gazi çocuğu olup olmadığı gibi kriterler esas alınarak öğrencilerin sıralamaları objektif bir şekilde belirlendi."