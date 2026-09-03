İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB'nin 2026-2027 yükseköğrenim yurt başvuru sonuçları yurt.ibb.istanbul'da açıklandı. Asil öğrenciler 5 Eylül'e kadar ön kayıt, 16-19 Eylül'de kesin kayıt yapabilecek. Değerlendirmede akademik, sosyal ve ekonomik kriterler dikkate alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2026-2027 akademik yılı için üniversite öğrencilerine barınma hizmeti sunduğu yükseköğrenim yurtlarının başvuru sonuçları açıklandı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları için gerçekleştirilen başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı.

Yurt başvurularının sonuçları "yurt.ibb.istanbul" adresinde gençlerin erişimine açıldı.

11'i Avrupa Yakası'nda, 5'i Anadolu Yakası'nda hizmet veren yurtların 10'u kız, 6'sı erkek öğrencilere ev sahipliği yapacak.

Asil listede yer alarak yurtlarda ilk kez barınma hakkı kazanan öğrenciler, "yurt.ibb.istanbul" web sitesinden 5 Eylül saat 23.59'a kadar ön kayıtlarını yapabilecek.

Öğrenciler, 16-19 Eylül tarihlerinde istenen evrakla kesin kayıt işlemlerini yaparak yurtlarda kalmaya başlayabilecek.

Açıklamada İstanbul dışında yaşayan gençlerin başvurularının kabul edildiği yurtlarda hangi kriterlerin esas alındığına ilişkin şu bilgi paylaşıldı:

"Öğrencinin devam ettiği ya da kayıt olduğu eğitim programı tipi, öğrenim programı türü, hangi tip üniversite olduğu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme puan aralığı, mevcut öğrenci ise not ortalaması, vakıf üniversitesi öğrencileri için bursluluk oranı, öğrencinin yaşı, öğrencinin çalışma durumu ve varsa geliri, aile durumu, anne-baba meslekleri ve gelir düzeyleri, engellilik durumunun olup olmadığı, şehit yakını ya da gazi/gazi çocuğu olup olmadığı gibi kriterler esas alınarak öğrencilerin sıralamaları objektif bir şekilde belirlendi."

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB yurt, İstanbul, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı
Adana’da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü Adana'da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü
Çatalca’da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi Çatalca'da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
İstanbul’u terk edip Ayvalık’a yerleşen Burcu Biricik’in yeni işi herkesi şaşırttı İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı
Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı

15:44
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve eşi tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve eşi tutuklandı
15:37
Arda Güler’e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı
Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı
15:32
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
15:13
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
14:53
Otomotiv dünyasında deprem 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
Otomotiv dünyasında deprem! 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
14:41
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 16:11:20. #7.12#
SON DAKİKA: İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement