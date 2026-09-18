İbn Haldun Üniversitesi Dumansız Kampüs için tütün ürünlerini yasakladı - Son Dakika
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İbn Haldun Üniversitesi Dumansız Kampüs için tütün ürünlerini yasakladı

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İbn Haldun Üniversitesi, Senato tarafından kabul edilen Dumansız Kampüs Yönergesi ile tüm yerleşkelerde tütün ve tütün benzeri ürünlerin kullanımını yasakladı. Uygulama öğrenciler, akademik ve idari personel ile ziyaretçileri kapsıyor; pasif içiciliği önlemeyi amaçlıyor.

İbn Haldun Üniversitesi, öğrenciler, akademik ve idari personel ile tüm kampüs kullanıcıları için daha sağlıklı ve temiz bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla "Dumansız Kampüs" uygulamasını başlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen yeni yönergeyle tütün ve tütün benzeri ürünlerin kampüs içerisindeki kullanımına ilişkin kapsamlı düzenlemeler yürürlüğe girdi.

"Dumansız Kampüs Yönergesi" ile üniversitenin tüm yerleşkelerinde sağlıklı, temiz ve dumansız bir kampüs ortamının oluşturulması hedefleniyor.

Düzenleme, öğrencilerden akademik ve idari personele, ziyaretçilerden etkinlik katılımcılarına kadar kampüsü kullanan herkesi kapsıyor.

Uygulamayla pasif içiciliğin önlenmesi, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi, çevre temizliğinin korunması ve dumansız kampüs kültürünün geliştirilmesi amaçlanıyor.

Yeni yönerge kapsamında derslikler, kütüphaneler, ofisler, yemekhaneler, yurtlar, kapalı spor alanları ve sosyal alanların tamamında tütün ve tütün benzeri ürünlerin kullanılması yasaklandı.

Uygulama, sigaranın yanı sıra elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünleri, nikotin içeren elektronik cihazlar ve benzeri ürünleri de kapsıyor.

Açık alanlarda yoğun geçiş güzergahlarında tütün kullanımına izin verilmeyecek

Açık alanlarda ise bina girişlerinden itibaren en az 10 metrelik mesafe, yürüyüş yolları, oturma ve dinlenme alanları, parklar, yeşil alanlar, spor sahaları ve yoğun geçiş güzergahlarında tütün kullanımına izin verilmeyecek.

Üniversite yönetiminin gerekli görmesi halinde yalnızca açık havada, kampüs bütünlüğünü bozmayacak ve pasif içiciliğe neden olmayacak şekilde sınırlı kullanım alanları belirlenebilecek.

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve üniversite yönetiminin önemle üzerinde durduğu Dumansız Kampüs uygulaması, yalnızca yeni kurallar ve yasaklardan oluşan bir düzenleme olarak ele alınmıyor.

Üniversite, bağımlılığın farklı türleriyle mücadelede önleyici çalışmaların, farkındalığın ve ihtiyaç duyan kişilere sunulacak desteğin önemine dikkati çekiyor.

Ayrıca bağımlılıkla mücadele yalnızca tütün kullanımıyla sınırlı tutulmuyor. Üniversitenin Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu koordinasyonunda yürüttüğü çalışmalar, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin (REDAM) önleyici, geliştirici ve rehberlik odaklı faaliyetleri ile Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (İPAM) psikoterapi ve ruh sağlığı alanındaki destekleriyle güçleniyor.

Dumansız Kampüs uygulaması kapsamında da tütün kullanımını bırakmak isteyen öğrenci ve personele yönelik bilgilendirme, farkındalık ve rehberlik çalışmaları yürütülmesi, ihtiyaç halinde ilgili sağlık kuruluşları ve uzmanlara yönlendirme yapılması öngörülüyor.

Önleyici, destekleyici ve farkındalık artırıcı bir anlayışla yürütülecek

REDAM'ın Yeşilay tarafından düzenlenen "Dumansız Kampüs, Sağlıklı Gelecek" programında yer alması da Üniversitenin bu alandaki çalışmalarının önemli adımları arasında bulunuyor.

İbn Haldun Üniversitesi daha önce gerçekleştirdiği "Sağlıklı Yaşam ile Bağımsız Kampüs" çalışmalarıyla da farklı bağımlılık türlerini gündeme taşıyarak öğrencilerin bilinçlendirilmesine ve koruyucu yaklaşımların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttü.

Böylece "Dumansız Kampüs" uygulaması, Üniversitenin bağımlılığın farklı türleriyle mücadele konusundaki hassasiyetinin ve uzun vadeli yaklaşımının yeni bir adımını oluşturuyor.

"Dumansız Kampüs" uygulaması aynı zamanda İbn Haldun Üniversitesinin sıfır atık, yenilenebilir enerji ve çevre duyarlılığı ekseninde sürdürdüğü Yeşil Kampüs yaklaşımını sağlıklı yaşam boyutuyla tamamlıyor.

Yeni dönemde kampüsün uygun noktalarına bilgilendirici materyaller yerleştirilmesi, öğrenci ve personele yönelik farkındalık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, sağlıklı yaşam çalışmalarının teşvik edilmesi ve tütün kullanımını bırakmak isteyenlere yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi planlanıyor.

"Dumansız Kampüs" uygulaması, yönergede de özellikle vurgulandığı üzere, cezalandırıcı değil, önleyici, destekleyici ve farkındalık artırıcı bir anlayışla yürütülecek.

İbn Haldun Üniversitesi, bu uygulamayla daha sağlıklı, temiz ve dumansız bir kampüs kültürünü bütün yerleşkelerinde kalıcı hale getirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA
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