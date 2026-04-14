İbn Haldun Üniversitesi Dil Köyü Yalova'da Açıldı

Açılış töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, üniversitenin kuruluşundan beri dil köyü kurma hedefi olduğunu belirtti. Erdoğan, dil öğrenmede ihtiyaç hissinin en önemli unsur olduğunu vurgulayarak, 'O ihtiyaç hissedilmediği zaman en iyi öğretmenler, en iyi teknoloji, en iyi eğitim materyalleri de olsa netice almak mümkün değil' dedi.

Erdoğan, üniversitenin hazırlık eğitimi ve yabancı dil okulu hizmetinde iddialı olduğunu, bu iddianın YÖK'ün araştırmasıyla desteklendiğini söyledi. Dil köyünün TİGEM arazisinde kurulduğunu hatırlatarak, şu anki kapasitenin 350 kişi olduğunu, tamamlandığında 700-800 veya daha fazla öğrenciyi ağırlayabileceğini belirtti. Projenin sadece İngilizce ile sınırlı kalmayacağını; Arapça, Türkçe ve diğer dillerde programlar planlandığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, benzer dil programlarının uzun vadeli etkilerine değinerek, katılımcıların dil becerilerini geliştireceğini ve kültürel deneyim kazanacaklarını vurguladı. İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, üniversitenin sosyal bilimler odağını dile getirirken, Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, projenin fikir babasının Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olduğunu anlattı.

Açılış kurdelesi kesildikten sonra katılımcılar dil köyünü gezdi. Törene Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta ve AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol da katıldı.