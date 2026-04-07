İbrahim Çelikkol Gözaltına Alındı: Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Operasyonu

Dizi ve sinema projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İbrahim Çelikkol, özellikle dram ve aksiyon türündeki yapımlardaki performansıyla tanınıyor. Kariyeri boyunca birçok popüler dizide başrol üstlenen oyuncu, televizyon projelerinin yanı sıra sinema ve dijital platform yapımlarında da yer aldı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yapılan operasyonda Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden gözaltına alındı.

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982 İzmit doğumlu Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski modeldir. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı ve basketbolla ilgilendi. Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu ve 2008'de Pars: Narkoterör dizisiyle oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra İffet, Merhamet, Reaksiyon, Kördüğüm, Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerde rol aldı. 2024'te Gaddar dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı ve 2026'da Doktor: Başka Hayatta dizisinde başrol oynuyor.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı Arap kökenli olan Çelikkol, 2017'de mimar Mihre Mutlu ile evlendi ve bu evlilikten bir oğlu oldu. Çift 2022'de boşandı, 2023'te Natali Yarcan ile birlikteliğini duyurdu ve Eylül 2025'te evlendi. Soruşturmayla ilgili süreç devam ederken, ünlü isimlerin dijital mecralardaki paylaşımlarının hukuki boyutu ve sorumlulukları tartışma konusu oldu.