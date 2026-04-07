İbrahim Çelikkol Gözaltına Alındı: Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Operasyonu
İbrahim Çelikkol Gözaltına Alındı: Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Operasyonu

07.04.2026 13:53
Dizi ve sinema projeleriyle tanınan İbrahim Çelikkol, ünlü isimler arasında yer aldığı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. Çelikkol'un kariyerine ve kişisel hayatına dair bilgiler de yeniden gündeme geldi.

Dizi ve sinema projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İbrahim Çelikkol, özellikle dram ve aksiyon türündeki yapımlardaki performansıyla tanınıyor. Kariyeri boyunca birçok popüler dizide başrol üstlenen oyuncu, televizyon projelerinin yanı sıra sinema ve dijital platform yapımlarında da yer aldı.

Son günlerde adının gündeme gelmesiyle birlikte İbrahim Çelikkol kaç yaşında, İbrahim Çelikkol nereli, İbrahim Çelikkol oynadığı diziler gibi aramalar hız kazandı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yapılan operasyonda Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden gözaltına alındı.

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982 İzmit doğumlu Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski modeldir. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı ve basketbolla ilgilendi. Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu ve 2008'de Pars: Narkoterör dizisiyle oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra İffet, Merhamet, Reaksiyon, Kördüğüm, Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerde rol aldı. 2024'te Gaddar dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı ve 2026'da Doktor: Başka Hayatta dizisinde başrol oynuyor.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı Arap kökenli olan Çelikkol, 2017'de mimar Mihre Mutlu ile evlendi ve bu evlilikten bir oğlu oldu. Çift 2022'de boşandı, 2023'te Natali Yarcan ile birlikteliğini duyurdu ve Eylül 2025'te evlendi. Soruşturmayla ilgili süreç devam ederken, ünlü isimlerin dijital mecralardaki paylaşımlarının hukuki boyutu ve sorumlulukları tartışma konusu oldu.

Türkiye’nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor Türkiye'nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
İstanbul’da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine vali yardımcısı atandı Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine vali yardımcısı atandı
Başkan Altay: Konya’mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz Başkan Altay: Konya'mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz
İsmi Galatasaray’la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor İsmi Galatasaray'la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor

14:01
Ronaldo’nun gollerini sildiler
Ronaldo'nun gollerini sildiler
13:27
İsrail Konsolosluğu’na saldırının en net görüntüsü
İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
12:59
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
SON DAKİKA: İbrahim Çelikkol Gözaltına Alındı: Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Operasyonu
