İbrahim Erkal 9. Yılında Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbrahim Erkal 9. Yılında Anıldı

11.05.2026 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrenciler, İbrahim Erkal'ı anmak için 'Canısı' ile özel bir klip hazırladı.

ŞARKICI, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal, vefatının 9'uncu yıl dönümünde doğup büyüdüğü Erzurum'un Narman ilçesinde öğrencilerin hazırladığı kliple anıldı. 200 öğrenci bedenleriyle okul bahçesine 'Canısı' yazdı.

İstanbul'daki evinin otoparkında beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede 11 Mayıs 2017'de hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ı anmak için Narman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, özel bir video klip hazırladı. Yaklaşık 200 öğrencinin katkısıyla hazırlanan klipte, Erkal'ın hafızalara kazınan eserlerine ve hayatından anlamlı kesitlere yer verildi. Yaklaşık 200 öğrenci klip sonunda bedenleriyle Erkal'ın unutulmayan şarkısı 'Canısı'yı yazdı.

Narman İlçe Milli Eğitim Müdürü Engin Tan, merhum sanatçının hatırasını yaşatmanın kendileri için anlamlı bir sorumluluk olduğunu belirterek, hazırlanan çalışmayla İbrahim Erkal'ın genç nesillere tanıtılmasının amaçlandığını ifade etti.

Haber-Kamera: ERZURUM,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Kültür, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbrahim Erkal 9. Yılında Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Kız çocuklarının erkek arkadaş kavgasında kan aktı Kız çocuklarının erkek arkadaş kavgasında kan aktı
Real Madrid’de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı Real Madrid'de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı
Abdullah Kavukcu Osimhen’in bonservisi için rakam verdi: O paraya bile satmam Abdullah Kavukcu Osimhen'in bonservisi için rakam verdi: O paraya bile satmam
Şampiyon Shakhtar Donetsk Arda Turan Ukrayna’da tarih yazdı Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı

14:01
Yok artık Mbappe Kulübe telefon açıp bakın ne dedi
Yok artık Mbappe! Kulübe telefon açıp bakın ne dedi
13:20
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer
Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer
12:58
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte takımı emanet etmek istediği yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte takımı emanet etmek istediği yabancı antrenör
12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
11:49
Saadet Partisi’nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 14:18:29. #7.12#
SON DAKİKA: İbrahim Erkal 9. Yılında Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.