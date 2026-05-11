İbrahim Erkal 9. Yılında Anıldı

ŞARKICI, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal, vefatının 9'uncu yıl dönümünde doğup büyüdüğü Erzurum'un Narman ilçesinde öğrencilerin hazırladığı kliple anıldı. 200 öğrenci bedenleriyle okul bahçesine 'Canısı' yazdı.

İstanbul'daki evinin otoparkında beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede 11 Mayıs 2017'de hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ı anmak için Narman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, özel bir video klip hazırladı. Yaklaşık 200 öğrencinin katkısıyla hazırlanan klipte, Erkal'ın hafızalara kazınan eserlerine ve hayatından anlamlı kesitlere yer verildi. Yaklaşık 200 öğrenci klip sonunda bedenleriyle Erkal'ın unutulmayan şarkısı 'Canısı'yı yazdı.

Narman İlçe Milli Eğitim Müdürü Engin Tan, merhum sanatçının hatırasını yaşatmanın kendileri için anlamlı bir sorumluluk olduğunu belirterek, hazırlanan çalışmayla İbrahim Erkal'ın genç nesillere tanıtılmasının amaçlandığını ifade etti.

