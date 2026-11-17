İbrahim Halil Öztürk, Şanlıurfa Suruç'ta silahla yaralandıktan sonra hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suruç'ta evde silahla yaralanan İbrahim Halil Öztürk, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öztürk'ün annesi E.Ö. ve ağabeyi M.Ö., olaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde evde silahla göğsünden yaralanan İbrahim Halil Öztürk (19), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili annesi E.Ö. ve ağabeyi M.Ö. gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Suruç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Halil Öztürk, evde göğsünden silahla vuruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Öztürk, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Öztürk, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. İbrahim Halil Öztürk'ün cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Öztürk'ün annesi E.Ö. ve ağabeyi M.Ö.'yü gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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