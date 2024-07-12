İbrahim Tatlıses Harbiye'de sevenleriyle buluştu - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses Harbiye'de sevenleriyle buluştu

İbrahim Tatlıses, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya gelerek sevilen şarkılarını seslendirdi. 20 sene sonra aynı sahnede konser vermenin mutluluğunu dile getiren Tatlıses, Hülya Avşar'a ithaf ettiği şarkısını da yorumladı. Konser heyecanı yaşayan sanatçı, yaşadığı her şeyin Allah'tan geldiğine inandığını ve halen mutlu olduğunu belirtti. Tatlıses, ameliyat olacağını ve sevenlerinden dua etmelerini istedi.

12.07.2024 11:35
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Sanatçı İbrahim Tatlıses, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi.

"Mavi Mavi", "Dom Dom Kurşunu", "Bebeğim", "Nankör Kedi" ve "Esmersen Güzelsin" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu sevilen şarkılarını seslendiren Tatlıses', 20 sene sonra yeniden aynı sahnede konser verdiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Hülya Avşar'a ithaf ettiği "Hülya" şarkısını da yorumlayan sanatçı, "Beni haftanın 5 günü arayan insanı es geçemem." ifadelerini kullandı.

Tatlıses, konser nedeniyle yaşadığı heyecana dikkati çekerek, olumlu ve olumsuz her şeyin Allah'tan geldiğine inandığını ve yaşadıklarına rağmen halen mutlu olduğunu kaydetti.

Sevenlerinin konserde kendisini yalnız bırakmadığına işaret eden sanatçı, "Herkesi burada görünce, 'Ölüyor muyum?' dedim. Yarın beni ameliyata alacak hocam. Kalp kapağımı değiştirecek. Hakkınızı helal edin duanızı eksik etmeyin." diye konuştu.

"İbo Show" programındaki ekip arkadaşlarının da gecede yer aldığını aktaran sanatçıya, "Ayağında Kundura" şarkısında eski vokalisti Serpil Sarı eşlik etti.

Kaynak: AA

İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Ameliyat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbrahim Tatlıses Harbiye'de sevenleriyle buluştu - Son Dakika

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