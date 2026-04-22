İbrahim Tatlıses Hastaneden Taburcu Oldu
22.04.2026 16:02
İbrahim Tatlıses, safra kesesi ameliyatının ardından hastaneden taburcu oldu ve mirasını devlete bırakacağını açıkladı.

Türk müziğinin usta ismi İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'dan bu yana tedavi gördüğü ve safra kesesi ameliyatının gerçekleştirildiği hastaneden taburcu edildi. Taburcu olduktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tatlıses, "Mirasımın hepsini devlete bırakacağım. Parayı ben kazandım, babamdan kalmadı. Dağıtırım kime ne? İbrahim Tatlıses deyince bütün kapılar açılıyor, onu kullanmasını bilemediler" dedi.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da İstanbul'daki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Üsküdar'da özel bir hastaneye başvurmasının ardından tedbir amaçlı olarak yoğun bakıma alınan Tatlıses'e safra kesesi iltihabı tanısı ile antibiyotik tedavisine başlandı. Tatlıses'in 11 Nisan'da safra kesesi ameliyatı olduğu açıklandı.

'SAFRA KESEMİ ALDILAR'

Bugün taburcu edilen Tatlıses, hastane çıkışı basın mensuplarına açıklamada bulundu. Tatlıses "Bana bebekler gibi baktılar, hepsine teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Hepsini evlat edindim, evladım gibi oldu. Safra kesemi aldılar, ne safra kesesiymiş, kafam kadar taş çıktı. Hocalarıma teşekkür ediyorum" dedi. Hastanede haberleri takip ettiğini söyleyen Tatlıses

'CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Tatlıses "Cumhurbaşkanımıza Dünya liderlerini Antalya'da bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Başka bir lider" dedi. Tatlıses, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki silahlı saldırıda ölenlere rahmet dileyen Tatlıses, yaralılara da kendisi gibi taburcu olmalarını diledi.

'ÇOCUKLARIMIN HASTANEYE ALINMAMASINI BEN İSTEMEDİM'

Tatlıses "Dostlarım hiç yalnız bırakmadılar, İzmir'den ve Ankara'dan geldiler hepsine teşekkür ediyorum. Dost bugünde lazım. Allah çocuklarımdan razı olsun ama hepsinden değil. Tuğçe benim canım, Allah ondan razı olsun. Ama A harfini sildim. Çocuklarımın bazılarının hastaneye alınmamasını ben istemedim. Onlar benim kalbimde hak ettikleri yerde değiller. Benim babam bu haldeyken ben babamı yalnız bırakmam, babam için ölürüm. Keşke mezardan kalksa boynumu baltayla kesse. Babaların kıymeti ne zaman anlaşılır bilmiyorum" dedi. Tatlıses, " Ben Mehmet Ali Aydınlar beyden bir şey rica ettim. Şanlıurfa'da 4 buçuk dönüm arsam var. Şanlıurfa'da da özel hastane yok herkes Gaziantep'e gidiyor. Gelin bu 4 buçuk dönüm yeri görün eğer imkanınız varsa orada da bir hastane istiyoruz" dedi.

'PARAYI KENDİM KAZANDIM'

Tatlıses, "Mirasımın hepsini devlete bırakacağı. Kuruş yok, bazıları yüzünden ailemin de bir kısmı mağdur kaldı. Bana babam para bırakmadı, babam ciğerciydi. Parayı kendim kazandım, saçarım dağıtım kime ne? Parayı ben kazanmışım. Ben onlara çok büyük miras bıraktım farkında değiller. İbrahim Tatlıses deyince bütün kapılar açılıyor, onu kullanmasını bilemediler" diye konuştu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
