İbrahim Tatlıses Hastaneye Kaldırıldı: Ağır Virüs Enfeksiyonu

Yurt dışı konser maratonunun ardından İstanbul'daki evine dönen İbrahim Tatlıses aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tatlıses'in ağır bir virüse yakalandığı ve enfeksiyon değerlerinin yüksek olduğu öne sürüldü. Haberi duyan aile üyeleri ve yakın dostları vakit kaybetmeden hastaneye akın etti.

Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü hastaneye koştu. Torunu Mert, babası Ahmet Tatlıses'in ayağındaki 'elektronik kelepçe' nedeniyle hastaneye gelemediğini söyledi. Ahmet Tatlıses ise hastaneye 3 kilometre uzaklıktaki bir camide bekledi. İbrahim Tatlıses, oğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Son günlerde İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses'le yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde yer almıştı. Usta sanatçı katıldığı bir televizyon programında kavgalı olduğu kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlı'yla ilgili sert ifadelerde bulunmuştu. Tatlıses, 'Nefret ediyorum oğlum senden nefret! Sıkıştığı zaman, 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım', sıkışmadığı zaman beni tanımıyor' ifadeleriyle kızgınlığını ortaya koymuştu. Ayrıca iki çocuğuna miras bırakmayacağını söylemişti.

Öte yandan ünlü sanatçı, İstanbul'dan ayrılarak Ege kentine yerleşme sürecini ve bu süreçte yaşadığı hayal kırıklıklarını açıklamıştı. Yaklaşık 4 milyon dolarlık bir dolandırıcılığın kurbanı olduğunu söyleyen sanatçı, 'Merhametliyim ama vicdanım bazı şeylere izin vermiyor' sözleriyle duyduğu üzüntüyü paylaşmıştı. Aile içi ilişkilerde yaşadığı kırgınlıklara da değinen Tatlıses, en yakın çevresinden beklemediği davranışlarla karşılaştığını söyleyerek, 'Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş' demişti.