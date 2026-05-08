İbrahim Türkiş'ten Duygu Dolu Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbrahim Türkiş'ten Duygu Dolu Ziyaret

08.05.2026 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TGGF Başkanı İbrahim Türkiş, mezun olduğu Antalya Lisesi'ni ziyaret ederek anılarını tazeledi.

TÜRKİYE Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş, 1985 yılında mezun olduğu Antalya Lisesi'ni yıllar sonra ziyaret etti. Eski anılarını tazeleyen Türkiş, öğrencilerle bir araya gelirken, okulun TÜBİTAK'ta ödül alan projelerinin fuar açılışına da katıldı.

TGGF Başkanı İbrahim Türkiş, mezun olduğu Antalya Lisesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette duygu dolu anlar yaşadı. Başkan Türkiş'i okul girişinde Antalya Lisesi Müdürü Ali Yerli, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile öğretmenler karşıladı. Ziyaret kapsamında okulun TÜBİTAK'a gönderdiği ve ödül aldığı projelerin yer aldığı fuarın açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından stantları gezen İbrahim Türkiş, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri tek tek inceleyerek bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet eden Türkiş, gençlerin bilimsel çalışmalara yönelmesinin önemine vurgu yaptı. Okul yıllarına ilişkin anılarını da paylaşan Türkiş, Antalya Lisesi'nin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Öğrencilerin çalışmalarını ilgiyle inceleyen Türkiş, öğretmenleri ve okul yönetimini başarılarından dolayı tebrik etti.

TÜRKİŞ: ANILAR YAD EDİLDİ

1985 yılında mezun olduğu okuluna tekrar geldiğini ifade eden İbrahim Türkiş, "Bu ziyaretin etkinliğe denk gelmesi beni ayrıca mutlu etti. Gelmişken TÜBİTAK ile ilgili önemli bir proje oluşumunun yapılması çok daha anlamlı olmasını sağladı. Pırıl pırıl gençlerimizin onlarca proje yapması hem şehrimiz, hem ülkemiz adına bizi umutlandırdı. Tekrar yıllar sonra mezun olduğum okula gelmek bana mutluluk ve onur verdi. Okulumuzda değişiklikler olmuş ve bu hali de çok güzel. Çok duyguluyum, mezun olduğum dönemden bu yana bir ziyaretim olmamıştı. 1985 yılında mezun olmuştum. Yaklaşık 40 sene olmuş. Anılar yad edildi" dedi.

Fuar ziyaretinin ardından okul binasını gezen Başkan Türkiş, yıllar önce eğitim gördüğü sınıf ve koridorlarda incelemelerde bulundu. Daha sonra Okul Müdürü Ali Yerli'nin makamına geçen Türkiş, okulun eğitim ve sportif faaliyetleri hakkında bilgi aldı. İbrahim Türkiş'in ziyareti, hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Haber: Adem AKALAN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbrahim Türkiş'ten Duygu Dolu Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı
Eski Trabzonsporlu Alanzinho’nun idolü büyük bir Fenerbahçeli çıktı Eski Trabzonsporlu Alanzinho'nun idolü büyük bir Fenerbahçeli çıktı
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
Süresiz nafaka artık tarih oluyor İşte yeni sistemin ayrıntıları Süresiz nafaka artık tarih oluyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları
Instagram’da bot hesap temizliği yapıldı, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı Instagram’da bot hesap temizliği yapıldı, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı
Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı

14:23
Real Madrid, yumruk yumruğa kavgayı affetmedi
Real Madrid, yumruk yumruğa kavgayı affetmedi
14:18
Sergen Yalçın, Beşiktaş’ı ikiye böldü
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı ikiye böldü
14:14
Yeni sezonun ilk bombası Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Yeni sezonun ilk bombası! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
13:50
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı
13:27
Basra Körfezi’nde hareketli saatler İran dev petrol tankerini ele geçirdi
Basra Körfezi'nde hareketli saatler! İran dev petrol tankerini ele geçirdi
13:26
CHP, Burcu Köksal’a karşı harekete geçiyor
CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 14:26:35. #7.12#
SON DAKİKA: İbrahim Türkiş'ten Duygu Dolu Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.