İbrahim Türkiş'ten Duygu Dolu Ziyaret

TÜRKİYE Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş, 1985 yılında mezun olduğu Antalya Lisesi'ni yıllar sonra ziyaret etti. Eski anılarını tazeleyen Türkiş, öğrencilerle bir araya gelirken, okulun TÜBİTAK'ta ödül alan projelerinin fuar açılışına da katıldı.

TGGF Başkanı İbrahim Türkiş, mezun olduğu Antalya Lisesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette duygu dolu anlar yaşadı. Başkan Türkiş'i okul girişinde Antalya Lisesi Müdürü Ali Yerli, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile öğretmenler karşıladı. Ziyaret kapsamında okulun TÜBİTAK'a gönderdiği ve ödül aldığı projelerin yer aldığı fuarın açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından stantları gezen İbrahim Türkiş, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri tek tek inceleyerek bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet eden Türkiş, gençlerin bilimsel çalışmalara yönelmesinin önemine vurgu yaptı. Okul yıllarına ilişkin anılarını da paylaşan Türkiş, Antalya Lisesi'nin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Öğrencilerin çalışmalarını ilgiyle inceleyen Türkiş, öğretmenleri ve okul yönetimini başarılarından dolayı tebrik etti.

TÜRKİŞ: ANILAR YAD EDİLDİ

1985 yılında mezun olduğu okuluna tekrar geldiğini ifade eden İbrahim Türkiş, "Bu ziyaretin etkinliğe denk gelmesi beni ayrıca mutlu etti. Gelmişken TÜBİTAK ile ilgili önemli bir proje oluşumunun yapılması çok daha anlamlı olmasını sağladı. Pırıl pırıl gençlerimizin onlarca proje yapması hem şehrimiz, hem ülkemiz adına bizi umutlandırdı. Tekrar yıllar sonra mezun olduğum okula gelmek bana mutluluk ve onur verdi. Okulumuzda değişiklikler olmuş ve bu hali de çok güzel. Çok duyguluyum, mezun olduğum dönemden bu yana bir ziyaretim olmamıştı. 1985 yılında mezun olmuştum. Yaklaşık 40 sene olmuş. Anılar yad edildi" dedi.

Fuar ziyaretinin ardından okul binasını gezen Başkan Türkiş, yıllar önce eğitim gördüğü sınıf ve koridorlarda incelemelerde bulundu. Daha sonra Okul Müdürü Ali Yerli'nin makamına geçen Türkiş, okulun eğitim ve sportif faaliyetleri hakkında bilgi aldı. İbrahim Türkiş'in ziyareti, hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Haber: Adem AKALAN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,