İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümeni, Sivrihisar Belediyesi'nin Ev Sahipliğinde Toplanacak

(ESKİŞEHİR) - İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te Sivrihisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Zaimağa Konağı'nda gerçekleştirilecek.

Sivrihisar Belediyesi, önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İç Anadolu Belediyeler Birliği ve ve Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Manisa Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'ndan oluşan İç Anadolu Belediyeler Birliği'nin toplantısı, Kuvayımilliye'nin kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve Bakanlar Kurulu'nun Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara dışında ilk kez toplandığı ve önemli kararlar aldığı Zaimağa Konağı'nda 21 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.