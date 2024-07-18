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İç Anadolu'nun en yüksek seyir terası, ziyaretçilerine adrenalin dolu anlar yaşatıyor

SİVAS - Sivas'ta bulunan ve İç Anadolu'nun en yüksek cam seyir terası olma unvanını taşıyan Divriği Cam Seyir Terası, ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan cam seyir terası 243 metre yüksekliğiyle İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek cam seyir terası olma unvanını taşıyor. Açıldığı günden bugüne binlerce vatandaşı ağırlayan cam seyir terası, vatandaşlara adrenalin dolu anlar yaşatıyor. Çaltı çayına bakan manzarası ile eşsiz görüntüler sunan Divriği Cam Seyir Terası, doğa ve tarih tutkunlarının akınına uğruyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ziyaretçi sayısının arttığı terasta, vatandaşlar hem anın tadını çıkarıyor, hem de o anları cep telefonu kameraları ile kaydediyor.

Yaz tatili nedeniyle Danimarka'dan geldiklerini söyleyen İbrahim Polat, "Danimarka'da yaşıyorum, Sivaslıyım. Yaz tatili sebebiyle memleketimize geldik. Divriği'ye ilk defa geldim. İlk önce Divriği Ulu Camii ve Darüşşifasını gezdik. Daha sonra cam seyir terasına çıktık. Biraz ürkütücü, korkmadım ama tedirgin oldum. Herkesin Divriği'yi gezmesini tavsiye ederim" dedi.

Ailecek Divriği'ye geldiklerini söyleyen Faruk Polat ise, "Sivas Hanlı köylüyüm ama Danimarka'da yaşıyorum. Ulu Camii'yi gezdik. Bir de cam terastan bakalım dedik. Gerçekten çok muazzam görüntüler var. Biraz yükseklik korkum var ama çıkabildim. Herkesi Divriği'ye bekliyoruz, gelip görsünler. Çok güzel bir yer" ifadelerin yer verdi.