540 Öğrenci İç Güvenlik Fakültesi'ne Alınıyor - Son Dakika
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540 Öğrenci İç Güvenlik Fakültesi'ne Alınıyor

24.07.2025 12:09
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Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde kurulan İç Güvenlik Fakültesine 540 öğrenci alımı yapılacak.

Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde kurulan İç Güvenlik Fakültesine 540 öğrenci alımı yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının "2025 Yılı 2. Dönem İç Güvenlik Fakültesi Adayların Giriş Sınav Duyurusu" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İç Güvenlik Fakültesine giriş sınavıyla 400'ü erkek 100'ü kadın 40'ı da şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları arasından başvuracak adaylardan olmak üzere toplam 540 öğrenci alımı yapılacak.

Adaylar, başvurularını 25-29 Temmuz tarihlerinde, başkanlığın "pa.edu.tr" internet adresinden e-Devlet şifresi ile yapabilecek. Alıma ilişkin sınav takvimi aynı internet sitesinden ilan edilecek.

Adaylardan, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 22 yaşından gün almamış olması, yani 1 Ocak 2004 ve sonrası doğumlu olması isteniyor.

ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Alan Yeterlilik Testi'nin sonuçlarından başvurulacak puan türüne göre eşit ağırlık için 310, sayısal için 340, sözel için de 320 ham taban puan ve üzeri puan alanlar kabul edilecek.

Şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise eşit ağırlık için en az 248, sayısal için 272, sözel için 256 ham taban puan ve üzeri puan isteniyor.

Sınavı geçerek İç Güvenlik Fakültesine yerleşen ve eğitimlerini başarıyla tamamlanan adaylar, komiser yardımcısı olarak atanacak.

Alıma ilişkin detaylara "pa.edu.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Polis Akademisi Başkanlığı, İç Güvenlik Fakültesi, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel 540 Öğrenci İç Güvenlik Fakültesi'ne Alınıyor - Son Dakika

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