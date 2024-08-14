İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Vahe Aliksanyan 100 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Vahe Aliksanyan 100 Yaşında Hayatını Kaybetti

Ülke tıbbına önemli hizmetler veren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Vahe Aliksanyan, 100 yaşında hayatını kaybetti. Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası başsağlığı mesajları yayımladı.

14.08.2024 12:18
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(İSTANBUL)- Ülke tıbbına önemli hizmetler veren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Vahe Aliksanyan 100 yaşında hayatını kaybetti. Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası Aliksanyan için başsağlığı mesajları yayımladı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi mezunu, İç Hastalıkları Uzmanı, Dr. Vahe Aliksanyan dün 100 yaşında hayatını kaybetti.

TTB ve İTO'dan başsağlığı mesajları

Ülke tıbbına önemli hizmetler veren Dr. Vahe Aliksanyan için Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayımladı.

Türk Tabipleri Birliği, "Dr. Vahe Aliksanyan'ı 'Teşhiste Temel Bilgi', 'Semptomdan Teşhise', 'Teşhisten Tedaviye' gibi başucu kitaplarıyla mesleğimizin gelişimine ve meslektaşlarımızın eğitimine büyük katkılar sunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Vahe Aliksanyan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.Ailesine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz." mesajını paylaştı.

İstanbul Tabip Odası ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Acı Kaybımız, 1948 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi mezunu, İç Hastalıkları Uzmanı, 1966'dan bu yana Surp Pırgiç Hastanesi'nde görev yapmakta olan çok kıymetli hocamız, üyemiz Dr. Vahe Aliksanyan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sayısız hekimin başucu kitabı olan 'Semiyoloji' ve 'Semptomdan Teşhise' kitaplarıyla ülke tıbbına önemli hizmetleri olan değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz."

Aliksanyan kimdir?

1924'te İstanbul'da doğan Aliksanyan öğrenimini İncirdibi Protestan Okulu ve Pangaltı Mıhitaryan Lisesi'de aldıktan sonra, 1948'de İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1955'te iç hastalıkları üzerine uzmanlaştı. 1960'ta kendisine doçentlik payesi verildi. Uzun yıllar Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi'nde görev yaptı, ayrıca 'Surp Pırgiç' dergisinde makaleler kaleme aldı.

Prof. Dr. Cihat Abaoğlu ile birlikte 'Semptomdan teşhise', 'Teşhisten tedaviye' ve 'Teşhiste temel bilgi' kitaplarını kaleme aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Vahe Aliksanyan 100 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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