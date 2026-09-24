İçişleri Bakan Yardımcısı Çelik, Uşak Üniversitesinde etkinliğe katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, "Kampüsten Şehre Gençlik Buluşması" etkinlikleri kapsamında Uşak Üniversitesi'nde düzenlenen Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'in söyleşisine katıldı.

Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, 2026-2027 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Kazım Karabekir'in önemli kahramanlardan biri olduğunu ifade eden Çelik, onun askeri başarılarının yanı sıra Kurtuluş Savaşı yıllarında yetim ve öksüz çocuklar için üstlendiği sorumluluğun da çok önemli olduğunu belirtti.

Çelik, Kazım Karabekir'in savaşta ailelerini kaybetmiş çocukların bakımları, eğitimleri ve geleceğe hazırlanmaları noktasında büyük bir mücadelenin içine girdiğini anlattı.

Çelik, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin yarınları için ciddi emek harcamamız gerekiyor hep beraber. Bu anlamda da üniversitemizin geldiği noktayı görmek, kampüsün bulunduğu alanı görmek, bir Uşaklı hemşehriniz, bir kardeşimiz, bir ağabeyiniz olarak da kendi adıma büyük bir mutluluk verdi."

Çelik, üniversitenin gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, tüm öğrencilerin de başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmesini diledi.

Uşak Valisi Serdar Kartal da gençlerin ülkenin yarınları olduğuna işaret ederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'miz, yerli ve milli imkanlarını güçlendirerek savunma sanayisinden teknolojiye, bilimden uzay çalışmalarına kadar pek çok alanda kendi kabiliyetine güvenen, kendi teknolojisini geliştiren ve dünyaya yeni sözler söyleyen güçlü bir ülke olarak yoluna devam ediyor. Şimdi sizlerden beklediğimiz, bu yürüyüşü daha ileriye taşımanızdır. Daha çok okuyacak, daha çok araştıracak ve daha çok üreteceksiniz. Hayallerinizi cesaretle büyütecek, bilimde, teknolojide, kültürde, sanatta ve sporda ülkemizin yükselen başarılarına kendi imzanızı atacaksınız." dedi.

Konuşmaların ardından Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir tarafından "Timsal Karabekir ile Tarihin Kalbine Yolculuk" isimli söyleşi gerçekleştirildi.

Karabekir, arşivinde yer alan fotoğraflarla Milli Mücadele yılları, savaşlarda yakınlarını kaybeden çocukları yetiştirmesi başta olmak üzere babası Kazım Karabekir'in bilinmeyen yönlerini anlattı.

Gençlerin tarihiyle gurur duyması gerektiğini belirten Karabekir, "Binlerce yıldır bize her zaman gurur verecek, sizi yürekten ayakta tutacak bir tarihimiz var. Buna ilave olarak Türk ve Müslüman olarak gelmişsek bu dünyaya şükür üzerine şükür Allah'ımıza. Bize muazzam bir emanet bırakmışlar. Bize düşen Türk gençliği olarak, birlik beraberlik içinde onların bize verdiği emanete sahip çıkacağız." diye konuştu.

Daha sonra Bakan Yardımcısı Çelik ve Vali Kartal tarafından Karabekir'e teşekkür belgesi verildi.

Programa, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Çelik, buradaki programın ardından Uşak Valisi Serdar Kartal'ı makamında ziyaret etti.