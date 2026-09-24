İçişleri Bakan Yardımcısı Çelik, Uşak Üniversitesinde etkinliğe katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İçişleri Bakan Yardımcısı Çelik, Uşak Üniversitesinde etkinliğe katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakan Yardımcısı Çelik, Uşak Üniversitesinde etkinliğe katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, "Kampüsten Şehre Gençlik Buluşması" etkinlikleri kapsamında Uşak Üniversitesi'nde düzenlenen Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'in söyleşisine katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, "Kampüsten Şehre Gençlik Buluşması" etkinlikleri kapsamında Uşak Üniversitesi'nde düzenlenen Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'in söyleşisine katıldı.

Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, 2026-2027 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Kazım Karabekir'in önemli kahramanlardan biri olduğunu ifade eden Çelik, onun askeri başarılarının yanı sıra Kurtuluş Savaşı yıllarında yetim ve öksüz çocuklar için üstlendiği sorumluluğun da çok önemli olduğunu belirtti.

Çelik, Kazım Karabekir'in savaşta ailelerini kaybetmiş çocukların bakımları, eğitimleri ve geleceğe hazırlanmaları noktasında büyük bir mücadelenin içine girdiğini anlattı.

Çelik, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin yarınları için ciddi emek harcamamız gerekiyor hep beraber. Bu anlamda da üniversitemizin geldiği noktayı görmek, kampüsün bulunduğu alanı görmek, bir Uşaklı hemşehriniz, bir kardeşimiz, bir ağabeyiniz olarak da kendi adıma büyük bir mutluluk verdi."

Çelik, üniversitenin gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, tüm öğrencilerin de başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmesini diledi.

Uşak Valisi Serdar Kartal da gençlerin ülkenin yarınları olduğuna işaret ederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'miz, yerli ve milli imkanlarını güçlendirerek savunma sanayisinden teknolojiye, bilimden uzay çalışmalarına kadar pek çok alanda kendi kabiliyetine güvenen, kendi teknolojisini geliştiren ve dünyaya yeni sözler söyleyen güçlü bir ülke olarak yoluna devam ediyor. Şimdi sizlerden beklediğimiz, bu yürüyüşü daha ileriye taşımanızdır. Daha çok okuyacak, daha çok araştıracak ve daha çok üreteceksiniz. Hayallerinizi cesaretle büyütecek, bilimde, teknolojide, kültürde, sanatta ve sporda ülkemizin yükselen başarılarına kendi imzanızı atacaksınız." dedi.

Konuşmaların ardından Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir tarafından "Timsal Karabekir ile Tarihin Kalbine Yolculuk" isimli söyleşi gerçekleştirildi.

Karabekir, arşivinde yer alan fotoğraflarla Milli Mücadele yılları, savaşlarda yakınlarını kaybeden çocukları yetiştirmesi başta olmak üzere babası Kazım Karabekir'in bilinmeyen yönlerini anlattı.

Gençlerin tarihiyle gurur duyması gerektiğini belirten Karabekir, "Binlerce yıldır bize her zaman gurur verecek, sizi yürekten ayakta tutacak bir tarihimiz var. Buna ilave olarak Türk ve Müslüman olarak gelmişsek bu dünyaya şükür üzerine şükür Allah'ımıza. Bize muazzam bir emanet bırakmışlar. Bize düşen Türk gençliği olarak, birlik beraberlik içinde onların bize verdiği emanete sahip çıkacağız." diye konuştu.

Daha sonra Bakan Yardımcısı Çelik ve Vali Kartal tarafından Karabekir'e teşekkür belgesi verildi.

Programa, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Çelik, buradaki programın ardından Uşak Valisi Serdar Kartal'ı makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA
Uşak ÜniversitesiKazım KarabekirGençlikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüslerde yeni dönem Bu hareketleri yapanlara 19 bin TL ceza Otobüslerde yeni dönem! Bu hareketleri yapanlara 19 bin TL ceza
Mardin’de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu’ya ulaştı Araç o sırada Ankara’daydı Mardin'de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu'ya ulaştı! Araç o sırada Ankara'daydı
ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor
New York’taki zirvede karar alındı TSK, Irak’taki o yerleşkeden çekiliyor New York'taki zirvede karar alındı! TSK, Irak'taki o yerleşkeden çekiliyor
Burdur’da 28 yaşındaki Elif gelinliğini giydi Düğün fikri iki hafta önce yakaladığı buketten çıktı Burdur'da 28 yaşındaki Elif gelinliğini giydi! Düğün fikri iki hafta önce yakaladığı buketten çıktı
Onlyfans fenomeni Bonnie Blue bebeğinin ismini açık artırmaya çıkardı kazanan 1,2 milyon sterlin verdi Onlyfans fenomeni Bonnie Blue bebeğinin ismini açık artırmaya çıkardı; kazanan 1,2 milyon sterlin verdi
19:27
Zidane’dan Arda Güler için 5 kelimelik yorum
Zidane'dan Arda Güler için 5 kelimelik yorum
19:14
İmzayı attı Dünyaca ünlü Alaba’dan 34 yaşında sürpriz transfer
İmzayı attı! Dünyaca ünlü Alaba'dan 34 yaşında sürpriz transfer
19:09
Galatasaray’da taşlar yerinden oynuyor Okan Buruk’tan ezber bozan karar
Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! Okan Buruk'tan ezber bozan karar
19:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mekke Savunma İttifakı mesajı: Bazı sınamalarla karşılaşmak sürpriz değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Savunma İttifakı mesajı: Bazı sınamalarla karşılaşmak sürpriz değil
18:44
Fon soruşturmasında piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyar TL olan 2 özel jet ile 1 lüks yata el konuldu
Fon soruşturmasında piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyar TL olan 2 özel jet ile 1 lüks yata el konuldu
18:20
Şi, Beyaz Saray’da Trump’a mesajı verdi: Çin ve ABD çatışırsa kayıp çok olur
Şi, Beyaz Saray'da Trump'a mesajı verdi: Çin ve ABD çatışırsa kayıp çok olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 19:35:46. #7.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Çelik, Uşak Üniversitesinde etkinliğe katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei