İçişleri Bakan Yardımcısı Mardin\'de

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çelik, Mardin Valiliğini ziyaret ederek, Vali Tuncay Akkoyun ile görüştü.

Valilik makamında gerçekleşen görüşmede, Çelik, kentin genel durumu, yürütülen çalışmalar ve kamu hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Jandarma Kıdemli Albay Güven Öngören de hazır bulundu.