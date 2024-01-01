İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan\'ın ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın Elazığ'da yaşayan ailesini ziyaretti etti.

Elazığ Valiliğinin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre, Bakan Yardımcısı Aktaş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Aslan'ın babaevine ziyarette bulundu.

Şehidin babası Kemal Aslan'a başsağlığı dileklerini ileten Aktaş, şehit babasına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Ziyarette Aktaş'a, Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları eşlik etti.