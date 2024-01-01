 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın ailesini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın Elazığ'da yaşayan ailesini ziyaret etti. Aktaş, şehit babasına başsağlığı dileklerini ileterek Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Ziyarete Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan\'ın ailesini ziyaret etti
01.01.2024 - 22:00,
Abone Ol

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın Elazığ'da yaşayan ailesini ziyaretti etti.

Elazığ Valiliğinin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre, Bakan Yardımcısı Aktaş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Aslan'ın babaevine ziyarette bulundu.

Şehidin babası Kemal Aslan'a başsağlığı dileklerini ileten Aktaş, şehit babasına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Ziyarette Aktaş'a, Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları eşlik etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mehmet Aktaş, Kemal Aslan, Piyade, Elazığ, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın ailesini ziyaret etti - Son Dakika


22:09
Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil? Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56
Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51
ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41
İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumrukla saldıran şahıs tutuklandı Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumrukla saldıran şahıs tutuklandı
18:49
Esenyurt'ta köprüye çıkan şahıs kendini boşluğa bıraktı Esenyurt'ta köprüye çıkan şahıs kendini boşluğa bıraktı
18:47
Galata Köprüsü'ndeki dev yürüyüş dünya basınının gündeminde Galata Köprüsü'ndeki dev yürüyüş dünya basınının gündeminde
17:45
Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır

Son Dakika
22:09 Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56 Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51 ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41 İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57 Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumrukla saldıran şahıs tutuklandı
18:47 Galata Köprüsü'ndeki dev yürüyüş dünya basınının gündeminde
18:49 Esenyurt'ta köprüye çıkan şahıs kendini boşluğa bıraktı
17:45 Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır
16:40 Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti
16:34 Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 22:45:21. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın ailesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement